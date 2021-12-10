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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ذكرى افتتاحه.. صور نادرة لـ سد خزان أسوان

خزان أسوان
خزان أسوان

نعرض عبر منصة " صدى البلد " صورة نادرة لمراحل بناء خزان أسوان خلال الفترة من عامى 1899 وحتى 1906.

وكان قد وضع الخديوى عباس حلمى الثانى حجر الأساس لخزان أسوان وافتتحه ، وكان هو أول سد يُبنى بهذا الحجم وأكبر سد مشيد فى العالم آنذاك، ثم تمت تعليته فى عام 1912، ثم جرت تعليته مرة ثانية فى عام 1926، ليحجز المياه أثناء فيضان النيل. 

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ويعد يوم 10 ديسمبر من كل عام هو ذكرى إفتتاح هذا الصرح العملاق، والذي كان يهدف إنشاؤه لتخزين مياه الفيضان السنوية، وزيادة تدفقاتها خلال موسم الجفاف، للسيطرة بشكل أكبر على نظم الري، في الأراضي الزراعية التي كان يغرقها الفيضان قبل بناء السد.

وكل عام تأتي  ذكرى تدشين سد أسوان فى 23 ديسمبر و يعتبر بمثابة أول سد يبنى بهذا الحجم وأكبر سد مشيد فى العالم آنذاك ، وقد قام الخديو عباس حملى بوضع حجر الأساس له، وكان قد بدأ العمل فيه في الفترة ما بين 1899 و 1902 .

وتم إفتتاح السد  فى 1902، ثم تم تعليته مرتين ليحجز المياه الزائدة في موسم الفيضان لتستخدم لاحقًا.وتعد كميات المياه التى تحمل الطمى كانت تخلق تربة خصبة لزراعة المحاصيل .

وكان إنتظار هذا "الخير" سنويًا تحول شيئًا فشيئا لدى المصريين من حلم ينتظرونه إلى كابوس أغرق أراضيهم ، وجعل ذلك قادة مصر يحلمون على مدى أكثر من قرن من الزمان ببناء سد للسيطرة على عنفوان النهر القديم، وتخزين المياه  للاستفاده منها في موسم الجفاف.

وكان يقوم خزان أسوان بحجز المياه الزائدة في موسم الفيضان لتستخدم لاحقًا في موسم التحاريق ، لكنه كان لا يحجز المياه لأكثر من عام واحد، ومن ثم تم بناء السد العالي .

وساهم بناء خزان أسوان فى إستغلال المياه فى ذلك الوقت لتوليد الكهرباء من محطتين ، وهما محطة توليد أسوان الأولى ، ومحطة توليد أسوان الثانية.

وقامت محافظة أسوان في عام 2000 بإعادة رصف خزان أسوان بوضع الأسفلت للحفاظ على الحركة عليه بالشكل المطلوب. 

خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
خزان أسوان 
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