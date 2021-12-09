عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سائق وربة منزل بحادث تصادم بالخصوص

صدى البلد

أصيب سائق وربه منزل اثر حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة بخارية "توك توك" بدائرة قسم شرطة الخصوص جرى نقل المصابين للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور  قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس "مينى باص" وتوك توك بطريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مسطرد أمام شركة مصر للبترول دائرة القسم ووقوع مصابين.

مصرع عامل بمعهد الكبد القومي بالمنوفية في حادث تصادم


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس "مينى باص" وتوك توك بطريق ترعة الإسماعيلية اتجاره مسطرد أمام شركة مصر للبترول دائرة القسم، وإصابة قائد مركبة التوك توك باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرى نقله لمستشفى الخصوص للعلاج، وإصابة ربة منزل بغيبوبة، وجرى نقلها لمستشفى قليوب التخصصى للعلاج.
وكشفت  التحريات، أنه أثناء سير قائد الأتوبيس بالطريق المشار إليه فوجئ بمركبة التوك توك تنحرف أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، واصطدم بها، وتحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على الأتوبيس والتوك توك وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم أتوبيس ودراجة بخارية توك توك النيابة

موضوعات متعلقة

مصرع عامل بمعهد الكبد القومي بالمنوفية في حادث تصادم

ترشيحاتنا

تامر أمين يعرض مشاجرة عنيفة بين فريقي سموحة وسبورتنج

جامع: إنشاء 13 مجمعا صناعيا أغلبها في محافظات الصعيد.. فيديو

بث مباشر| ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي لأول مرة في لقاء خاص مع منى الشاذلي

خالد الجندي للرئيس : جزاك الله عن ذوي الهمم كل خير.. فيديو

تحرك عاجل من روسيا لمكافحة أوميكرون في جنوب إفريقيا

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

لحظة هروب على العريض ذراع الغنوشي من حريق مقر النهضة في تونس|فيديو

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

9 لاعبين خارج الأحمر.."نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ