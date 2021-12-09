إصابة سائق وربة منزل بحادث تصادم بالخصوص

أصيب سائق وربه منزل اثر حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة بخارية "توك توك" بدائرة قسم شرطة الخصوص جرى نقل المصابين للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس "مينى باص" وتوك توك بطريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مسطرد أمام شركة مصر للبترول دائرة القسم ووقوع مصابين.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس "مينى باص" وتوك توك بطريق ترعة الإسماعيلية اتجاره مسطرد أمام شركة مصر للبترول دائرة القسم، وإصابة قائد مركبة التوك توك باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرى نقله لمستشفى الخصوص للعلاج، وإصابة ربة منزل بغيبوبة، وجرى نقلها لمستشفى قليوب التخصصى للعلاج.

وكشفت التحريات، أنه أثناء سير قائد الأتوبيس بالطريق المشار إليه فوجئ بمركبة التوك توك تنحرف أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، واصطدم بها، وتحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على الأتوبيس والتوك توك وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.