مصرع عامل بمعهد الكبد القومي بالمنوفية في حادث تصادم

لقي عامل بمعهد الكبد بمحافظة المنوفية مصرعه في حادث تصادم بمدينة شبين الكوم أثناء استقلاله دراجة نارية.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بحادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية.

وبالانتقال تبين وفاة صبحي شحاتة عامل بمعهد الكبد القومي بمدينة شبين الكوم ومقيم قرية الماى، حيث تم نقل الجثمان الي مستشفي شبين الكوم وتحرير محضر بالواقعة.

وأصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بيان ينعي فيه عامل معهد الكبد كالاتي " بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المرحوم صبحي شحاته الموظف بمعهد الكبد القومى.. داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

كما أصدر الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد بيانا ينعي فيه الراحل " ببالغ الحزن و الاسى انعي عم صبحي شحاته احد رجال المعهد المخلصين الذي لبى نداء ربه على إثر حادث اليم رحمة الله على فقيد المعهد و خالص العزاء لأسرته و زملائه و محبيه انا لله وانا اليه راجعون".