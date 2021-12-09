عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عامل بمعهد الكبد القومي بالمنوفية في حادث تصادم

صدى البلد

لقي عامل بمعهد الكبد بمحافظة المنوفية مصرعه في حادث تصادم بمدينة شبين الكوم أثناء استقلاله دراجة نارية.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بحادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية.

وبالانتقال تبين وفاة صبحي شحاتة عامل بمعهد الكبد القومي بمدينة شبين الكوم ومقيم قرية الماى، حيث تم نقل الجثمان الي مستشفي شبين الكوم وتحرير محضر بالواقعة.

وأصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بيان ينعي فيه عامل معهد الكبد كالاتي " بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المرحوم صبحي شحاته الموظف بمعهد الكبد القومى.. داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

كما أصدر الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد بيانا ينعي فيه الراحل " ببالغ الحزن و الاسى انعي  عم صبحي شحاته احد رجال المعهد المخلصين الذي لبى نداء ربه على إثر حادث اليم رحمة الله على فقيد المعهد و خالص العزاء لأسرته و زملائه و محبيه انا لله وانا اليه راجعون".

اخبار المحافظات محافظة المنوفية حادث سير معهد الكبد القومي شبين الكوم

ترشيحاتنا

استعدادا للأسوأ..أمريكا وإسرائيل تبحثان الهجوم العسكري لتدمير منشآت إيران النووية

مهمة حساسة.. بوتين: نحتاج حماية أنفسنا في روسيا من التدخل المحتمل

فعال ضد المتحورات.. تفاصيل إعلان الصين أول علاج ضد فيروس كورونا

خالد الغندور يطالب محمد صلاح بالانضمام إلى الزمالك

سوهاج ودبي "رايح جاي" .. تفاصيل رحلة رأس السنة بـ 400 جنيه

حقيقة خروج سيدة عارية بشرفة شقتها في التجمع.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 لاعبين خارج الأحمر.. "نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

موسيماني يطلق قذائفه: أدرب من أجل المال.. وأعيش في دوامة مع الأهلي

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: لا تعيينات في الحكومة دون مسابقات

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

بعمل كده في بلدي..أول رد من سيدة ظهرت عارية في شرفتها بالتجمع

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ