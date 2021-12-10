عبدالباسط حمودة: أعرف أشرف عبدالباقي من سنة 1986.. وويزو: بدايتي كانت معه.. فيديو

استضاف الفنان أمير كرارة في برنامجه "سهرانين" كل من الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، الفنان عبد الباسط حمودة، والفنان داود حسين، عبر فضائية "أون إي".

وتحدث عبدالباسط حمودة عن لاقته بالفنان أشرف عبدالباقي، قائلا: "أنا أعرف أشرف عبدالباقي من سنة 1986".

وأكدت ويزو: "بدايتي كانت مع الفنان أشرف عبد الباقي وتجمعنا الكثير من المسرحيات، وفى مسرح مصر كانت السمة الأساسية التى نعمل عليها هى الارتجال بشكل أساسي، لأننا نقدم المسرحية فى يومين فقط".

وقال "داود حسين"،: "تربطني علاقة صداقة قوية بالفنان أشرف عبد الباقي"، متابعا: "كنت مسافر علشان أعمل فوازير والأستاذ أشرف كان رايح علشان يعمل مسلسل، وكنا ساكنين في نفس الفندق، وكنا نتحدث ونتواصل دائما ونفطر مع بعض أيضا".