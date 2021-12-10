المكسيك.. مقتل ما لا يقل عن 49 شخصا في حادث سير

قال مسؤولون في المكسيك، أمس الخميس إن ما لا يقل عن 49 شخصا، معظمهم مهاجرون من أمريكا الوسطى، لقوا حتفهم في حادث تعرضت له مقطورة في ولاية تشياباس المكسيكية الجنوبية في واحد من أسوأ حوادث الطرق التي شهدها البلد في السنوات القليلة الماضية.

وقال لويس مانويل جارسيا رئيس وكالة الحماية المدنية في تشياباس إن الحادث وقع عندما انقلبت مقطورة ضخمة عند منحنى خطر خارج مدينة توكستلا جوتيريز.

وأظهرت صور لوكالة "رويترز" مقطورة بيضاء مقلوبة على أحد جانبيها على طريق سريع فيما كان بعض الناس مستلقين على الأرض للحصول على رعاية طبية. وتظهر الصور أيضا صفوفا هي فيما يبدو لجثث ضحايا الحادث ملفوفة في أقمشة بيضاء.

وأضاف جارسيا الذي كان يتحدث في مقابلة مع تلفزيون ميلينيو المحلي أن الوفيات تشمل رجالا ونساء وأطفالا.

وقال إن 58 شخصا أصيبوا في الحادث ونقلوا إلى مستشفى في المنطقة. وبعض المصابين في حالة حرجة.

ويمر مهاجرون يفرون من الفقر والعنف في أمريكا الوسطى عادة عبر المكسيك للوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة ويُحشرون أحيانا في شاحنات كبيرة يديرها مهربون في ظروف بالغة الخطورة.