إعلام النواب: الفكر المتطرف يواجه بـ الاعتدال و الوسطية.. وتوعية الشباب ضرورة

علقت النائبة، هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في المنتدى العالمى للتعليم العالى، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول تأثير الفكر المتطرف فى تعطيل خطط تطوير التعليم في الدول الإسلامية، قائلة: "الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد وهو لا يترك محفلا إلا وقد تحدث فيه عن نبذ العنف والتطرف، باعتباره وباء متفش ينال من تقدم الشعوب وحضارتها".

و أكدت “ رشاد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الوطن العربى ما زال يحاول ترميم وإزالة الدمار الذى صنعه الفكر المتطرف والإرهاب، وأصحاب الفكر المتطرف، الذين خلطوا الدين بالحياة ، وأفكارهم طالت مختلف نواحى الحياة الإجتماعية والتعليمية والفكرية، مشددة على ضرورة إطلاق حملات توعية مستمرة ، والدعوة للوسطية والاعتدال ، ونبذ العنف والتطرف ، لأن هذا هو جوهر الدين الإسلامي الحقيقي .

و ناشدت أمين سر إعلام النواب وسائل الإعلام بكافة أشكالها بضرورة التوعية بخطورة هذا الأمر، وإطلاق برامج من شأنها تقديم النصح والإرشاد للشباب لاسيما فى مرحلة المراهقة ، لضمان عدم استقطابهم ممن أطلق عليهم الجماعة.

وشدد الرئيس السيسي خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي على ضرورة الانتباه للفكر المتطرف الأحمق الذى يهدف إلى تدميرك وتدمير مستقبلك مثلما يسعى لتدمير حاضرك، مؤكداً أن الإسلام ليس له علاقة بـالفكر المتطرف الذى يهدف إلى تدمير الشعوب ومستقبلها وحضارتها.