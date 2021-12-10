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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صدر دون أسباب مقنعة..

عشوائي وغير مدروس| تحركات عاجلة من النواب لـ « إلغاء التشعيب» بالثانوية العامة.. الأسبوع المقبل

وزير التعليم
وزير التعليم

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، استدعاء الدكتور طارق شوقى وزير التعليم إلى البرلمان الثلاثاء المقبل ،للرد على جميع التساؤلات الخاصة بنظام التشعيب، ومبرراته التى دفعته لاتخاذ هذا القرار دون إجراء حوارا مجتمعيا حول ذلك، مؤكدين أن هذا القرار أصبح صادماً للجميع ، و تراجع الوزير عن هذا القرار اصبح مطلباً لجميع طلاب الثانوية العامة وأسرهم .

 

وأعربوا أعضاء البرلمان عن  أسفهم الشديد من السياسات المتخبطة للدكتور طارق شوقى وتعوده الدائم على اتخاذ قرارات مفاجئة وصادمة لكل من يعملون بالمنظومة التعليمية محذراً وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى من التأثير السلبى والخطير لمثل هذه القرارات العشوائية على كل مايحدث من تطوير وتحديث المنظومة التعليمية.

 

إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور طارق شوقى وزير التعليم:

 

  • القرار أحدث رعباً شديداً للطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم .. وإلغاءه ضرورة 
  •  عشوائى وصادم  وغير مدروس.
  • عبء على أولياء الأمور ويكلفهم أعباء مالية تفوق طاقاتهم بسبب حصول أبناءهم على الدروس الخصوصية فى جميع المواد .

 

النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:

 

  • هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم فى مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر.
  • القرار سيترتب عليه تغيير آليات العمل بالتنسيق نظرا لان هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم وأخرى لعلمى رياضة .
  • ما يحدث كل يوم من الوزير يؤكد التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يؤثر سلبا على مستوى أداء الطلاب.

 

النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل:

 

  • ينعش سوق الدروس الخصوصية التي تحاربها الوزارة.
  • التشعيب فرصة حقيقية لطالب الثانوية العامة للتركيز فى المواد التخصصية للالتحاق بالكليات المراد الدراسة بها، مثل دراسة الطب أو الهندسة.
  • الثانوية العامة من أهم المراحل في حياة الطالب.. والتشعيب طريقة مثلى لتحديد ميوله العلمية .

 

 

 

مجلس النواب طارق شوقي نظام التشعيب طلاب الثانوية العامة الدروس الخصوصية

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