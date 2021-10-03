طارق شوقي لأولياء الأمور: ذهاب أولادكم إلى الدروس الخصوصية أذى

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تعليقا علي ضبط مراكز دروس خصوصية في سراديب تحت الأرض بمحافظة كفر الشيخ إن "ذهاب أولادكم إلى الدروس الخصوصية أذى وليس واجب عليكم كما تتوقعوا، بتعملوا كده ليه، افتحوا قناة مدرستنا والبث المباشر وباقي المصادر المختلفة".

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد": "نوفر خدمة تعليمية علي أعلي مستوي في المدارس وأتعجب من إقبال الأهالي علي سناتر الدروس الخصوصية".

وأوضح وزير التعليم: "الدولة وفرت كل الإجراءات الإحترازية بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا:" ظاهرة السناتر الخاصة غير المرخصة ظاهرة تحتاج للتدريس".

وأكمل:" لدينا فيديوهات لعشرات المعلمين الذين يقدمون شرح للمناهج التعليمية، مردفا: "الدولة وفرت 3 ملايين جرعة للمعلمين للتطعيم ضد كورونا".