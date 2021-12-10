للّا فضه تطرح أغنية "غريبة".. فيديو

طرحت منذ قليل المطربة الشابة للّا فضه، أغنية جديدة بعنوان "غريبة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعدد من المنصات الرقمية، وهي من كلماتها وألحانها وتوزيع: عليان.

وتعد أغنية "غريبة" هي الأغنية الرابعة التي تطرحها للّا بعد نجاح أغنياتها "الوقت مش بيعدي" "بتشوفي ازاي" و"آخر أيام المدينة".

وتقول للّا فضه: أغنية "غريبة" من أول الأغاني التي بدأت كتابتها في حياتي، وكل فترة أقوم بإضافة شيء جديد عليها، عن أشخاص ومواقف لم تعود موجودة في حياتي، وهي مزج بين الموسيقي الشرقي والمودرن.

وأضافت: "غريبة" تعبر عن حالة شخصية مررت بها، في فترة كنت مازلت أكتشف فيها نفسي، و من حولي كانوا يقولوا عني انني غريبة، فبم أكن أصدق أي شخص يقول لي انني حلوة و طبيعية، و لست غريبة.

وأشارت إلي إنه يوجد مقطع بالأغنية يقول:"غريبة انك مستغرب وفاكرني بقول الحقيقة.. كل الناس هتفضل فترة وتمشي وتقول غريبة" .

الجدير بالذكر انه بدأت للا الغناء من سن صغيرة، حيث كان لديها ميكرفون و جيتار لعبه في مرحلة التعليم الأساسي، كما بدأت في غناء كوفر للأغاني بطريقتها وهي في سن ١٣ سنة.

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