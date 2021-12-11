سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 11- 12- 2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.65 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (مصرف ابوظبى الاسلامى ،الأهلى الكويتى) 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات، الأهلى المتحد) نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،التجاري الدولى CIB، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، البركة ، قطر الوطني QNB، قناة السويس، الإسكندرية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك فيصل الإسلامي 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه



وكان البنك المركزى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.



واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

