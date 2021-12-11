استمع إلى أصوات المرشحين في مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم

نشرت وزارة الأوقاف عبر قناتها الرسمية بموقع يويتوب مقطع فيديو بعنوان "أصوات ندية فى المسابقة العالمية للأوقاف، يحتوى على أجزاء من تلاوات قرآنية لعدد من المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.



وانطلقت اليوم المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وهى المسابقة التى تجريها وزارة الأوقاف بشكل دورى ، وتٌجرى هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى.



1.يشارك فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا.

2.يحكم فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم 12 محكما من داخل وخارج مصر .

3.المسابقة العالمية للقرآن الكريم تجرى فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجارى.

4.وزير الأوقاف اعتمد مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم.

5.140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة

6.أطلق وزير الأوقاف اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة فى دورتها الثامنة والعشرين.

7.دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا علي جوائز بالمسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور افتتاح المسابقة الحالية

8.سيتم إعداد دورة تدريبية للأوائل في إجازة نصف العام

9.وضع العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للإيفاد بالخارج