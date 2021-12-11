تعرف على تفاصيل طرح أراضي النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف اللواء مجدي آمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الادارية الجديدة، تفاصيل طرح اراضي النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد مجدي آمين، في مداخلة هاتفية لبرنامج تعمير، المذاع عبر قناة اوم، مساء اليوم الجمعة، أن ستكون هذه الأراضي عباراة عن ١٥٠٠ فدان وتطل على النهار الأخضر في العاصمة الادارية الجديدة، لافتا إلى انه سيتم طرحها في شهر فبراير القادم.

وأوضح اللواء مجدي آمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الادارية الجديدة، أن هناك مجموعة من الأراضي على يمين وشمال النهر الأخضر وبها ارتفاعا مختلفة وتناسب مع جميع المطورين ولكل الأنشطة.

وتابع اللواء مجدي آمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الادارية الجديدة، أن هذه الأنشطة ستكون إداري تجاري سكني، وهناك لجنة تسعير تحدد الأسعار في اراضي المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.



و اكمل انه نحتفظ بالأسعار نظرا للظروف التي تمر بها الدولة والعالم من جائحة كورونا، ونعمل بأسعار العام الماضي حاليا.