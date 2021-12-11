عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على تفاصيل طرح أراضي النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الادارية
العاصمة الادارية الجديدة

كشف اللواء مجدي آمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الادارية الجديدة، تفاصيل طرح اراضي النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأكد مجدي آمين، في مداخلة هاتفية لبرنامج تعمير، المذاع عبر قناة اوم، مساء اليوم الجمعة، أن ستكون هذه الأراضي عباراة عن ١٥٠٠ فدان وتطل على النهار الأخضر في العاصمة الادارية الجديدة، لافتا إلى انه سيتم طرحها في شهر فبراير القادم.

 

وأوضح اللواء مجدي آمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الادارية الجديدة، أن هناك مجموعة من الأراضي على يمين وشمال النهر الأخضر وبها ارتفاعا مختلفة وتناسب مع جميع المطورين ولكل الأنشطة.

 

وتابع اللواء مجدي آمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الادارية الجديدة، أن هذه الأنشطة ستكون إداري تجاري سكني، وهناك لجنة تسعير تحدد الأسعار في اراضي المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.


و اكمل انه نحتفظ بالأسعار نظرا للظروف التي تمر بها الدولة والعالم من جائحة كورونا، ونعمل بأسعار العام الماضي حاليا.

مجدي آمين العاصمة الادارية اخبار التوك شو النهر الأخضر طرح اراضي

موضوعات متعلقة

جامعات تكنولوجية جديدة وأخرى دولية على أرض العاصمة الإدارية.. عبد الغفار يستعرض إنجازات الوزارة أمام الرئيس السيسي في المنتدى العالمي للتعليم العالي

ترشيحاتنا

ابني خرج ولم يعد.. أب يستغيث بالمسئولين للبحث عن نجله

الخميس.. أخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية لبيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

للعائلة الكويتية.. سوزوكي ارتيجا موديل 2022 |صور

دعاء الصباح للرزق والبركة من 23 كلمة يقيك فضيحتي الفقر والدين

فيفو تطلق واجهة المستخدم OriginOS Ocean لأكثر من 50 هاتف

الالتهابات والحساسية أشهرها.. الأسباب الشائعة للإسهال المزمن عند الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكنبة فيها سم قاتل.. رجل يتفاجئ بثعبان ضخم داخل أريكة بعد شرائها|شاهد

فى عيد ميلاد لوسى..بكت بسبب ماجد المصرى وحاول إسماعيل عبد الحافط استبعادها من ليالى الحلمية

عايز مهر وعربية.. عريس يرفض استكمال الزفاف إلا بشرط غريب

مفعولها عالي.. شاهد شركة تخبز أكبر كعكة حشيش في العالم |صور

فيديو

عدد الفولو والبلوكات.. دوللي شاهين تكشف عن علاقتها بالنجوم على السوشيال ميديا

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ