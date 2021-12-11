وزير التعليم ينفي حذف أجزاء من المناهج بأي صف دراسي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه لا يوجد اي قرار ب حذف أي اجزاء من المناهج في أى صف دراسي.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تدريس مناهج يناير مستمر كما في الجدول ، رغم اقتصار امتحانات رابعة ابتدائي على ما تم دراسته حتى آخر ديسمبر ، حيث ان الوزارة مصرة على ان اتمام الجرعة التعليمية هو الاساس في التعليم.

وعلى جانب آخر كان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة كل ما يتم تداوله بشأن صدور قرار رسمي بـ منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات هذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ موقع صدى البلد: هذا الخبر الكاذب، وتم نفيه عشرات المرات .

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على استمرار إجراءات تشجيع المعلمين والطلاب من 15 لـ18 سنة على تلقي لقاح كورونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انه بالنسبة للطلاب من 15 الى 18 سنة ، ينبه على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بسرعة توزيع الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الامر على تلقي لقاح كورونا وتوقيعها من ولي الأمر.

وقالت وزارة التربية والتعليم للمديريات والإدارات والمدارس : في حالة تجميع 200 استمارة او اكثر ، من مدرسة واحدة أو أكثر من مدرسة بنفس الإدارة ، يتم مخاطبة الادارة الصحية لقيامها بـ تطعيم الطلاب بلقاح كورونا داخل إحدى المدارس التي تتوسط الإدارة وتسجيل الحالات التي يتم تلقيها للقاح وتسجيلها لديهم فورا.

كما اكدت وزارة التربية والتعليم على ان يقوم مشرف التربية البيئية في المدرسة بمتابعة تسليم واستلام الاستمارة وموافاة وزارة التربية والتعليم بموقف تطعيم الطلاب بصفة اسبوعية

واوضحت وزارة التربية والتعليم انه بالنسبة للطلاب من 12 لـ15 سنة ، يتم تشجيعهم على التسجيل على موقع وزارة الصحة الخاص بتلقي لقاح كورونا ليتلقوا رسالة نصية بموعد ومكان تلقي اللقاح