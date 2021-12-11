عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يتراجع بعد صدور بيانات التضخم الأميركية

صدى البلد

هبط مؤشر الدولار  بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بما يتفق إلى حد كبير مع التوقعات في نوفمبر ، بينما راهن المستثمرون، الذين كانوا يخشون قراءة أعلى للتضخم، على أن الرقم الفعلي لن يغير وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وكانت وزارة العمل الأميركية قالت في وقت سابق اليوم إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.8 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.9 بالمئة في أكتوبر. وفي اثني عشر شهرا حتى نوفمبر ، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.8 بالمئة في أكبر صعود على أساس سنوي منذ يونيو 1982 بعد ارتفاع بنسبة 6.2 بالمئة في أكتوبر .

وكان خبراء  قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7 بالمئة.

وكان المستثمرون يترقبون قراءة أعلى من المتوقع للتضخم واحتمال أن تدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للتلميح إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالمجلس الذي ينتهي يوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار بعد صدور بيانات التضخم، وواصل الهبوط في تعاملات متقلبة. وفي أحدث تعاملات جرى تداول المؤشر منخفضا 0.12% عند 96.09 .

وهبط الدولار 0.02 بالمئة مقابل الين.

وارتفع الجنيه الاسترليني مع هبوط العملة الأميركية بعد بيانات التضخم. وجرى تداول الاسترليني في أحدث تعاملات مرتفعا 0.28 بالمئة إلى 1.3257 دولار.

وزاد اليورو في أحدث معاملات 0.17 بالمئة إلى 1.1312 دولار.

البنك المركزى الأمريكي وزارة العمل الأميركية الجنيه الاسترليني البنك المركزي المستثمرون أسعار المستهلك مؤشر الدولار

ترشيحاتنا

الحكومة: وضع حجر الأساس لمكتبة مصر بأسوان وافتتاح "السلام الثقافية" بالمجمع الخدمي

ضرب موظف واحتجزاه.. إحالة رئيس مدينة شبين القناطر السابق ومسئول الأمن للمحاكمة

الأوقاف تعرض تاريخ المسابقة العالمية للقرآن في فيلم تسجيلي

للتعرف على التجربة المصرية.. التنمية الصناعية والروبيكى تستقبلان وفد كلية الدفاع الكينية

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكولسترول

ليلى علوى: استقبالى من الجمهور السعودي مدهش ومهرجان البحر الأحمر ولد ليبقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

بعد قرارات الحكومة الأخيرة.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

نشرة المنوعات.. أول إصابة بكورونا بسبب عضة فأر.. قصة امرأة تزوجت 11 رجل.. عريس يرفض استكمال الزفاف لسبب غريب

الكنبة فيها سم قاتل.. رجل يتفاجئ بثعبان ضخم داخل أريكة بعد شرائها|شاهد

فيديو

فيديو جراف .. أصابع الاتهام تشير إلى كورونا في عزوف المصريين عن الزواج

البرلمان ينتفض ضد قرار وزير التعليم بسبب إلغاء نظام التشعيب .. فيديو

أقساط سيارة.. يوتيوبر تدعي اختطافها هربا من الديون .. فيديو

فيديو جراف.. دواء جديد ينهي معاناة مرضى السكري والكلى

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ