الدولار يتراجع بعد صدور بيانات التضخم الأميركية

هبط مؤشر الدولار بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بما يتفق إلى حد كبير مع التوقعات في نوفمبر ، بينما راهن المستثمرون، الذين كانوا يخشون قراءة أعلى للتضخم، على أن الرقم الفعلي لن يغير وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وكانت وزارة العمل الأميركية قالت في وقت سابق اليوم إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.8 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.9 بالمئة في أكتوبر. وفي اثني عشر شهرا حتى نوفمبر ، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.8 بالمئة في أكبر صعود على أساس سنوي منذ يونيو 1982 بعد ارتفاع بنسبة 6.2 بالمئة في أكتوبر .

وكان خبراء قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7 بالمئة.

وكان المستثمرون يترقبون قراءة أعلى من المتوقع للتضخم واحتمال أن تدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للتلميح إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالمجلس الذي ينتهي يوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار بعد صدور بيانات التضخم، وواصل الهبوط في تعاملات متقلبة. وفي أحدث تعاملات جرى تداول المؤشر منخفضا 0.12% عند 96.09 .

وهبط الدولار 0.02 بالمئة مقابل الين.

وارتفع الجنيه الاسترليني مع هبوط العملة الأميركية بعد بيانات التضخم. وجرى تداول الاسترليني في أحدث تعاملات مرتفعا 0.28 بالمئة إلى 1.3257 دولار.

وزاد اليورو في أحدث معاملات 0.17 بالمئة إلى 1.1312 دولار.