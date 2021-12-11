ريهام سعيد لـ جمهورها: الأمان الحقيقي في طاعة الرب هي دي الحقيقة

قارنت الإعلامية ريهام سعيد بين صورتين لها واحدة هى طفلة و أخرى فى عمرها الحالى؛ وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

ريهام سعيد أربعين سنة بين الصورتين و الفرق إن بدل ما كانت نظرتي لتحت دلوقتي دائما نظرتي لفوق .سمعت كلمه حلوة أوي من واحده صاحبتي و حقيقيه أوي الأمان الحقيقي في طاعه الرب هي دي الحقيقة.



وكانت الإعلامية ريهام سعيد، على خلاف مع الراقصة سما المصري وقدمت ضدها دعوى قضائية تتهمها بالسب والقذف، بالإضافة إلى التهم الأخرى المنسوبة إليها، إلى أن فاجئتنا ريهام سعيد بتنازلها عن قضيتها ضد سما المصري.

يذكر أن سما المصري حصلت على حكم براءة في فبراير الماضي، من تهمة سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها.



وأثارت سما المصري، الجدل لفترة طويلة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، بأفعالها التي رآها الكثيرون غريبة، والآخرون يرونها ساخرة، لكن الأغلب انتقدها على تصرفاتها على الشاشة سواء التليفزيون أو اليوتيوب و «سوشيال ميديا».