4 آلاف مشارك من 71 دولة..وزير الشباب يطلق إشارة بدء نصف ماراثون الأهرامات

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت إشارة بدء النسخة الثالثة من نصف ماراثون الأهرامات الذي انطلق من سفح الأهرامات بالجيزة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يشارك بالماراثون -الذي تنفذه مجموعة تراي فاكتوري تحت اشراف وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار - ٤ آلاف متسابق بواقع ١٣٠٠ أجنبي من ٧١ دولة، و٢٧٠٠ من الشباب والأسر المصرية، وينقسم إلي سباقات الركض لمسافات ٢١ كم و ١٠ كم و ٥ كم، ويعد أحد أهم سباقات الركض في العالم والذي شهد أكبر عدد من المشاركين علي مستوي أحداث السياحة الرياضية هذا العام.

من جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة بجميع المشاركين في الماراثون الرياضي من مختلف الجنسيات ، متمنياً لهم التوفيق في السباقات المختلفة التي يتضمنها الماراثون الذي يقام في إحدي المناطق الأثرية العريقة "منطقة الأهرامات" التي تعد واحدةً من أهم المناطق الأثرية والسياحية علي مستوي العالم.

لفت الوزير إلي الفعاليات وأحداث السياحة الرياضية التي يتم تنظيمها علي مدار العام في مختلف المناطق والمعالم السياحية علي مستوي رياضة الركض والماراثونات الرياضية والسباحة وغيرها من الرياضات، مشيرًا إلي دور تلك الفعاليات في تنشيط السياحة المصرية من جانب، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية من جهة أخري.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بحجم المشاركة في نصف ماراثون الأهرامات وتنوع المشاركين من مختلف الأعمار السنية من الأسر والأطفال والشباب، وكذا التنظيم المتميز لفعاليات السباق بفضل تضافر جميع الجهود، مبيناً أن الوزارة ماضية في تنفيذ العديد من أحداث السياحة الرياضية الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة السياحة، والعديد من جهات التنظيم المختلفة تنفيذاً لأجندة الأحداث الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر.

قام الوزير بتكريم الفائزين في سباق الماراثون مسافة ٥ كم حيث جاء بالمركز الأول "رجال" محمد ربيع والمركز الثاني بلال فايز والمركز الثالث كريم فاضل، وعلي مستوي "السيدات" فازت بالمركز الأول ملك محمد، والمركز الثاني أوشا هوليما، والمركز الثالث همسة أبو حجر.

حضر الماراثون المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لنصف ماراثون الأهرامات.