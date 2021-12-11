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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

80 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة السباحة لـ الشلل الدماغي

صدى البلد

تبدأ غدًا الأحد 12 ديسمبر، بطولة الجمهورية للسباحة لفئة الشلل الدماغي، في إطار البرنامج الرياضي الذي ينظمه الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، في نادي نقابة المهندسين بمدينة الـسادس من أكتوبر.

وتعتبر بطولة الجمهورية للسباحة المقامة غدا هي أول بطولة رسمية للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢  ينظمها الاتحاد .
وقال الدكتور أحمد أدم، رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، إن البطولة تشهد مشاركة 80 لاعب ولاعبه من مختلف الأندية التابعة للاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي.

وأشار رئيس الاتحاد، إن البطولة تحمل اسم البطل البارالمبي عماد مدبولي  مضيفا أن الاتحاد حريصا منذ إشهاره وانطلاق بطولاته على إطلاق أسماء الأبطال البارالمبين السابقين على بطولاته كنوع من التكريم لهم على ما قدموه للرياضة البارالمبية المصرية.
 
وأضاف أن الاتحاد سوف يشارك في بطولة العالم لكرة القدم السباعية لفئة الشلل الدماغي بإيطاليا ٢٠٢٢ كخطوة على طريق التأهل لأولمبياد فرنسا ٢٠٢٤.


وكان الاتحاد المصري لرياضيات الشلل الدماغي، قد نظم الأسبوع الماضي مباراة السوبر المصري لكرة القدم السباعية لفئة الشلل الدماغي ، والذي استطاع فريق المصري القاهري تحقيق اللقب الأول له في أول بطولات الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي للموسم الرياضي 2021/2022  والتي أقيمت على ملعب المركز الاولمبي بالمعادي.

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