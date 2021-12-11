محمد شريف: كنا نعلم قوة المنتخب الأردني ونريد اللقب

يرى مهاجم منتخب مصر محمد شريف أن مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الأردني كانت قوية وصعبة على الرغم من فوز منتخب بلاده بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنوب ضمن دور الثمانية من البطولة العربية المقامة في قطر.



وتحدث شريف مع فيفا تي في عقب نهاية المباراة حيث قال "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، لقد دخلنا المباراة متأخرًا، لكن عدنا سريعًا وتمكنا من الفوز".



وتابع محمد شريف:"منتخب الأردني قوي جدًا، لقد شاهدناه في أكثر من مباراة وكنا نعلم قوته، نحن نلعب من أول دقيقة لآخر دقيقة ونريد الفوز باللقب".

مصر تنتصر على الأردن 3-1 وتصعد لنصف نهائي كأس العرب

وانتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب.



تفاصيل المباراة.



استطاع منتخب مصر أن يشكل هجمة أولى على مرمى منتخب الأردن في الدقيقة الخامسة عن طريق أحمد فتوح الذي راوغ ومرر كرة لزيزو الذي تحرك من الجبهة اليسرى ومرر عرضية خطيرة ولكن مرت بسلام على الأردن.

وحاول منتخب الأردن اختراق دفاع منتخب مصر ولكن يبدو أن اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، جعلت لاعبي الأردن اللجوء للتسديد من الخارج، ولكن الشناوي حصن منيع.

وشكل منتخب مصر هجمة اخرى ولكن من الجبهة اليمنى هذه المرة، عن طريق عمر كمال ومصطفى فتحي اللذين شكلا ثنائيا رائعا ولكن انتهت الكرة مثل الهجمة الأولى.

وفي أول هجمة للمنتخب الأردني سدد يازين لاعب الفريق كرة صاروخية لم يتمكن الشناوي أن يتصدي لها لتسكن الشباك ويتقد الاردن 1-0.

وتألق محمد الشناوي في كرتين متتاليتين وانقذ مرمى منتخب مصر من هدف مؤكد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

والتحم احد لاعبي منتخب الأردن مع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر.

وتصدى القائم والعارضة بمرمى منتخب مصر لتسديدة صاروخية من لاعب الاردن بالكربون من تسديدة الهدف الاول.

وسقط فتوح أرضاََ واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي للمنتخبين للاطمئنان على اللاعبين، ومرت الكرة بسلام واستكمل اللاعبان المباراة دون تعرض أحدهما للاصابة.

وتعادل مروان حمدي للفراعنة في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق رأسية من داخل منطقة الجزاء.

وفي بداية شوط المباراة الثاني صنع لاعبو منتخب مصر هجمة رائعة، وصل خلالها مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء، ومرر كرة لمروان حمدي الذي مررها بعرض الملعب لتمر من بين أقدام حسين فيصل وتضيع على منتخب مصر فرصة هدف التقدم.

ورد منتخب الاردن على الفراعنة بهجمة قوية قي الدقيقة 52 من عمر المباراة، بعد توغل رائع من يازين صاحب الهدف الاول ومرور من دفاع منتخب مصر وتسديد كرة قوية على يمين الشناوي ولكن تبعد عن المرمى بسنتيمترات.

وتعرض حمدي فتحي لاعب منتخب مصر للإصابة، بعد سقوطه في أرضية الملعب.

واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي لمنتخب مصر لعلاج حمدي فتحي، ولم يتدارك الأمر وخرج فتحي مصاباََ من الملعب في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 71 أجرى كيروش تبديلان، بخروج مصطفى فتحي ونزول افشة، ونزول مهند لاشين بدلاََ من حمدي فتحي.

وتوغل محمد شريف بين دفاعات منتخب الأردن، ومرر كرة سريعة أرضية داخل منطقة الجزاء سددها رفعت وتسكن الشباك وتصبح النتيجة 2-1.

ومرر أحمد رفعت بعد توغل بين دفاعات منتخب الأردن ليسددها مروان داوود لاعب منتخب مصر من رأسية رائعة لتسكن الشباك وتصبح النتيجة 3-1.

وبهذا الفوز ينتقل منتخب مصر للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب، لمواجهة تونس.



تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي 1 أحمد ياسين ٢ محمود الونش ١٥ عمر كمال ٣ أحمد فتوح ١٣ عمرو السولية ٣ حمدي فتحي ٥ حسين فيصل ٢٠ مصطفي فتحي ٨ أحمد سيد زيزو ٢١ مروان حمدي

وضم تشكيل الأردن كل من:



حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع : محمد أبو حشيش – هادي الحوراني- عبد الله نصيب ديارا – إحسان حداد

خط الوسط : علي علوان – نور الدين الروابدة – بهاء عبد الرحمن – محمد أبو زريق شرارة – محمود مرضي