ترامب: نتنياهو لم يرغب في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.. وعباس يشبه الأب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "لم يرغب أبدًا" في تحقيق السلام مع الفلسطينيين، معتبرا الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يشبه الأب بالنسبة لي".

ونشر الصحفي الإسرائيلي بموقع "واللا " العبري باراك رافيد حديث ترامب عن رئيس وزراء إسرائيل السابق والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح ترامب أنه أدرك في وقت مبكر من رئاسته أن نتنياهو يمثل عقبة أكبر أمامه لتحقيق السلام من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال ترامب عن عباس "اعتقدت أنه كان رائعا، لقد كان مثل الأب بالنسبة لي.. اعتقد أنه كان يريد الحصول على الصفقة وعلى السلام أكثر من نتنياهو".

ونشر رافيد كتابا بعنوان "سلام ترامب" قال خلاله إن "القشة الأخيرة بالنسبة لترامب في علاقته مع نتنياهو، كانت عندما هنأ نتنياهو بايدن على فوزه في الانتخابات".

واتهم ترامب، نتنياهو بالخيانة ونكران الجميل، مؤكدا أنه لن ينسى أبدا اتصاله بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، فور الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وبحسب الكاتب فإن ترامب شعر أنه ساعد في "ضمان البقاء السياسي لنتنياهو، لكنه لم يحصل على الشيء نفسه في المقابل"، وقد أعرب الرئيس السابق عن غضبه من الفيديو الذي هنأ فيه نتنياهو بايدن.

وقال ترامب "أحببت بيبي.. ما زلت أحب بيبي.. لكني أيضا أحب الولاء.. كان بيبي أول شخص يهنئ بايدن.. هو لم يهنئه فحسب، بل قام بتصوير فيديو للتهنئة وتحدث فيه عن صداقتهما الكبيرة والعظيمة.. لم تكن لديهم صداقة، لأنهم لو كانوا أصدقاء لما كانت إدارة (الرئيس الأسبق باراك) أوباما لتقوم بصفقة مع إيران.. والآن سيفعلون ذلك مرة أخرى".

كما تحدث ترامب في السياق ذاته عما فعله لأجل إسرائيل، مثنيا عن تدخله لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضح رافيد أن هذه التصريحات جاءت خلال مقابلة مع ترامب استمرت 90 دقيقة في مقر إقامته في منتجع "مار إيه لاجو" في فلوريدا في شهر أبريل الماضي.