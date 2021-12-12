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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب أول صور لتصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد

تسريب أول صور لتصميم
تسريب أول صور لتصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد

كشفت تسريبات أول صور لتصميم كاميرا هاتف Xiaomi 12 Pro الرائد والتى تعتزم شركة شاومى الصينية إطلاقه مع بداية العام المقبل، للمنافسة مع هواتف شركة سامسونج الرائدة، ومن المتوقع أن يحقق الهاتف مبيعات كبيرة نظرا لإمكاناته الكبيرة وسعره المناسب.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xiaomi 12 Pro يأتى بتصميم مميز للغاية ، كما أنه مناسب للشباب، حيث سيقدم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية مقترنة بفلاش LED مع مستشعر إضافي قد يكون LiSAR أو ميكروفون.

Xiaomi 12 renders exclusive
تصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد

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ويتمتع هاتف  شاومى Xiaomi 12 Pro بتصميم أنيق وسيحمل زر التحكم في الصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف، كما أن الجزء السفلي من الهاتف يحمل شبكة مكبر صوت إلى جانب فتحة للشحن من نوع  USB-C وميكروفون ، بينما توجد شبكة مكبر صوت أخرى في الجزء العلوي من الهاتف.

Xiaomi 12 renders exclusive
تصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد

وسيحتوى هاتف شاومي Xiaomi 12  على بطارية سعة 4500 مللي امبير في الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 واط، و50 واط للشحن اللاسلكي، مع شاشة فائقة الجودة  من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع نوتش في أعلى الشاشة هو الأصغر على الإطلاق للكاميرا الأمامية. 

Exclusive] Xiaomi 12 Pro case renders reveal back panel design featuring a massive primary camera - Gizmochina
تصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد
Xiaomi 12 renders exclusive 2
تصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد


وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 12 بواحد من أحدث وأفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج Snapdragon 888 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام، و وتخزين داخلى سعة 512  جيجابايت. 
 

هاتف Xiaomi 12 Pro مواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro تصميم هاتف Xiaomi 12 Pro هواتف شاومي افضل هواتف شاومي 2022

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