تسريب أول صور لتصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد

كشفت تسريبات أول صور لتصميم كاميرا هاتف Xiaomi 12 Pro الرائد والتى تعتزم شركة شاومى الصينية إطلاقه مع بداية العام المقبل، للمنافسة مع هواتف شركة سامسونج الرائدة، ومن المتوقع أن يحقق الهاتف مبيعات كبيرة نظرا لإمكاناته الكبيرة وسعره المناسب.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xiaomi 12 Pro يأتى بتصميم مميز للغاية ، كما أنه مناسب للشباب، حيث سيقدم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية مقترنة بفلاش LED مع مستشعر إضافي قد يكون LiSAR أو ميكروفون.

تصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد

ويتمتع هاتف شاومى Xiaomi 12 Pro بتصميم أنيق وسيحمل زر التحكم في الصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف، كما أن الجزء السفلي من الهاتف يحمل شبكة مكبر صوت إلى جانب فتحة للشحن من نوع USB-C وميكروفون ، بينما توجد شبكة مكبر صوت أخرى في الجزء العلوي من الهاتف.

تصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد

وسيحتوى هاتف شاومي Xiaomi 12 على بطارية سعة 4500 مللي امبير في الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 واط، و50 واط للشحن اللاسلكي، مع شاشة فائقة الجودة من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع نوتش في أعلى الشاشة هو الأصغر على الإطلاق للكاميرا الأمامية.

تصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد

تصميم كاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro الرائد



وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 12 بواحد من أحدث وأفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج Snapdragon 888 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام، و وتخزين داخلى سعة 512 جيجابايت.

