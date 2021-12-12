ماجد الكدواني : أنا مابحبش المفاجآت ودي طقوسي في عيد ميلادي.. ومحمد صلاح رافع راسنا في العالم كله.

حل الفنان ماجد الكدواني ، أمس ضيفا على برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " وتحدث عن حياته الفنية وأعماله نعرض لكم ابرز تصريحاته :

رسالة خاصة من الفنان ماجد الكدواني للفنان عبدالرحمن أبو زهرة.. فيديو

وجه الفنان ماجد الكدواني رسالة شكر إلي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قائلا " عبد الرحمن أبو زهرة ممثل عبقري وبذل معنا مجهود كبير "

ماجد الكدواني : أنا مابحبش المفاجآت ودي طقوسي في عيد ميلادي.. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني ، أنا ما بحبش المفاجآت ومبحبش اعمل عيد ميلاد وافضل في هذا اليوم أن اجلس بهدوء وسكون تام ويوم عيد ميلادك يدعو إلي التأمل لأنك تفتتح عاما جديدا من عمرك.

ماجد الكدواني : محمد صلاح رافع راسنا في العالم كله.. فيديو



قال الفنان ماجد الكدواني ، أن اللاعب محمد صلاح رافع رأسنا في العالم كله ، وأنا لم أشاهد مباريات الكرة إلا بعد لعبة في ليفربول ، مؤكدا أنه لا يشجع الأهلي أو الزمالك وحضرت خناقة بين جماهير الفريقين وهذا الموقف غير رأى عن التشجيع .

ماجد الكدواني: ابني كان عامل دور دياب في مسلسل موضوع عائلي.. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني ، انه مهما يتحدث عن الفنان كريم عبد العزيز لن يخرج مشاعره تجاهه ، مؤكدا أن كريم عشرة عمري وصديق حقيقي له.

أنا خدام الناس.. ماجد الكدواني: ممكن نعمل جزء ثاني من موضوع عائلي

قال الفنان ماجد الكدواني ، إنه مهما يتحدث عن الفنان كريم عبد العزيز لن يخرج مشاعره تجاهه ، مؤكدا أن كريم عشرة عمري وصديق حقيقي له .

الفنان ماجد الكدواني : فخور بمشاركتي في مسلسل الاختيار 2 .. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني ، أنا فخور جدا بمشاركتي في مسلسل "الاختيار 2" وكنت سعيد جدا بهذا العمل وعندما عرض علي بيتر ميمي العمل قلت له " مع كريم " .



ماجد الكدواني عن كريم عبدالعزيز.. والكدواني: اتفزعت إن الناس اتفاجئت من صداقة حقيقية.. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني ، انه مهما يتحدث عن الفنان كريم عبد العزيز لن يخرج مشاعرة تجاهه ، مؤكدا أن كريم عشرة عمري وصديق حقيقي له .

ماجد الكدواني: أنا بكره لفظ بطولة.. الناس اللي تقول وما اهتمتش اسمي يتحط فين على التتر.. فيديو



قال الفنان ماجد الكدواني ، انه دائما يكره كلمة بطولة المسلسل وانا لا أري اني بطل ألا بعد مشاهدة الجمهور للعمل وحكمهم علية وهم من يقرروا من البطل ، مؤكدا انه في الماضي لم يكن يهتم أين يضع اسمه علي التتر .

أنا مش صعب أنا دقيق.. الفنان ماجد الكدواني يكشف ليه ماعملش أي مسلسل من 2007.. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني ، انه لم يقوم بتصوير أي مسلسل منذ عام 2007 وأخر مسلسل قمت بتصويرة كان " أحلامك أوامر " مع ماجدة زكي مؤكدا انه منذ 14 سنة لم يصور مسلسلات قائلا "أنا مش صعب أنا دقيق".



