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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يرد على اتهامات إثيوبيا بشأن تدريب عناصر جبهة تحرير تيجراي

السودان يرد على اتهامات
السودان يرد على اتهامات إثيوبيا بشأن تدريب قوات تيجراي

رد السودان، اليوم الأحد، على اتهام إثيوبيا للخرطوم بدعم وإيواء وتدريب عناصر جبهة تحرير تيجراي، في وقت تستمر المعارك بين قوات الجبهة المعارضة والجيش الإثيوبي.

وقالت الخارجية السودانية في بيان إنها "تابعت بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته وكالة فانا الإذاعية الحكومية الأثيوبية بتاريخ 9 ديسمبر 2021 والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيجراي".

وأكد السودان أن هذه الادعاءات جزافية ومنافية للحقيقة.

وشدد البيان على التزام السودان التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وأن ما أوردته وكالة فانا لا أساس له من الصحة مطلقاً.

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وحث السودان  إثيوبيا على "الكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع".

وكانت الوكالة الإثيوبية ادعت قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لمواجهة قوات الحكومة الإثيوبية، وفقا لبيان الخارجية السودانية.

في سياق آخر، قال شهود لوكالة "رويترز" إن قوات إقليم تيجراي في إثيوبيا استولت مجددا على بلدة لاليبيلا بعد أقل من أسبوعين من سيطرة القوات الحكومية وحلفائها عليها.

وتقع لاليبيلا في إقليم أمهرة وتضم أحد مواقع التراث العالمي المسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

وقال أحد الشهود الذين تحدثوا للوكالة إن القوات الخاصة من إقليم أمهرة وميليشيات متحالفة معها، وكلاهما حليفتان للحكومة الإثيوبية، بدأت في مغادرة لاليبيلا مساء أمس، السبت.
 

السودان اثيوبيا تيجراي تيغراي الخارجية السودانية

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