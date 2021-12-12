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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالمناطق المطورة

سنة وسط ناسنا.. فيلم تسجيلي لصندوق مكافحة الإدمان عن قصص المتعافين

صدى البلد

استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيلما تسجيليا بعنوان "سنة وسط ناسنا" عن أنشطة الصندوق بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات "الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير"، وقصص المتعافين من الإدمان  بهذه المناطق .
 
الفيلم التسجيلى يتضمن الأنشطة التوعوية التي نفذها  المتطوعين بالمناطق المطورة  من زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن 16023 لعلاج مرضى الإدمان مجانا.
 
جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة، بديلة العشوائيات "الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة واسطبل عنتر وحى الضواحى ببورسعيد".

 

يأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واللواء هشام الزغبي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
 
 
 مرفق لينك الفيديو

https://drive.google.com/file/d/1qerT6O7YFqmbYIDSKTKiDYvfqhpTOSTc/view?usp=sharing

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