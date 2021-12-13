سكان شارع أبو سمرة بالبساتين يستغيثون من منزل مهجور تحول إلى مقلب للقمامة

اشتكى المواطن مجدى أحمد إمام ، المقيم في شارع ابو سمره بالبساتين التابعة لمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، من تراكم القمامة على منزل آيل للسقوط ومهجور يعرض سكان المنطقة للخطر خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا .

وقال فى رسالته: "هذا المنزل مهجور وقديم ويتم إلقاء القمامة أمامه وبداخله حتى تكونت الحشرات واتخذت الثعابين المكان مأوى لها، وكل المطلوب رفع القمامة وتنظيف المكان".

وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت البيت والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان ، لذلك يجب عليكم نظافة المكان".

وناشد المسئولين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة الحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.



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