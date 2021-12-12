مواهب جبارة.. عمرو محمود ياسين: أتعجب لعدم الاستعانة برشوان توفيق وأحمد عبدالعزيز

قال المؤلف عمرو محمود ياسين، إن عمله الجديد نصيبي وقسمتك الجزء الثالت مرتبط بأن كل خط درامي يبدأ ويكتمل من أوله وآخره ويمنح فرصة أمام كل الفنانين المشاركين بالظهور بشكل لائق ومهم.

وتابع عمرو محمود ياسين خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي مقدم برنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" أتعجب من عدم الاستعانة بفنانين بحجم رشوان توفيق وأحمد عبدالعزيز، لافتا إلي أن الفن دائما ما يحتاج لتلك المواهب الجبارة والخبرة العظيمة والوعي والثقافة الذي ينعكس على أدائهم لأي شخصية.

وأوضح:" لا أعلم ما الصعوبة في اللجوء إليهم في أعمالنا، نحن في احتياج لتلك النماذج والفنانين العظام في الأعمال الفنية".

وأكمل عمرو محمود ياسين: "لا توجد لدي أي مشكلة في تعاوني مع نجم أو نجمة كبيرة ولكن بما يناسب قناعتي ويصب في تقديم عمل جيد للمشاهدين".