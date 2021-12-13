أخبار التوك شو.. الوزير: شبه إغلاق لشارع الهرم.. وزير الأوقاف: عودة صلاة الجنازة بالمساجد استجابة للمواطنين

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

فنادق وسيارات شرم الشيخ ستتحول إلى صديقة للبيئة.. تفاصيل الاستعداد لقمة المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء للاستعداد لقمة مؤتمر المناخ الـ 27، موضحة أن القمة ستناقش قضية التكيف والتعهدات المالية للدول الكبرى وموضوعات أخرى.

طبيب عيون يكشف أسرارا لأول مرة عن الفطر الأسود.. فيديو

كشف الدكتور حازم ياسين، أستاذ جراحة عيون، أسرار جديدة عن مرض الفطر الأسود.



كامل الوزير: شبه إغلاق لشارع الهرم.. والانتهاء من الخط الرابع المترو بعد عامين

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة لديها خطة تطوير منطقة الجيزة بشكل كبير، مشيرا ان نعمل على ربط الجيزة ومنطقة ٦ أكتوبر بوسط البلد.



يقذفون القطارات بالحجارة.. رسالة عاجلة من وزير النقل لبعض الأهالي بسبب أبنائهم

وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل، رسالة إلى بعض أولياء أمور، الأطفال الذين يقومون بالقاء الحجارة على القطارات.



محمد ممدوح: فيلم أبو صدام رحلة من مكان لآخر.. فيديو

حل الفنان محمد ممدوح، ضيفا على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى".



حلمي بكر: لم أتزوج سهير رمزي وهي قاصر.. وهذا سبب انفصالنا

كشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل زواجه من الفنانة سهير رمزي، قائلا:" لم أتزوجها وهي قاصر".. متابعا:" قمت بخطبتها وهي في سن الـ 16 وتزوجتها وهي في سن الـ 21 وانفلصنا وهي في سن الـ 24.



وزير النقل: نطور السكة الحديد بمواردنا وسنحتفل في يناير بخروج آخر عربة قديمة

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجود 10 آلاف كيلومتر سكة حديد قديمة، بالإضافة إلى 3 كيلومتر جديدة، مشيرا إلى أنه حاليا يتم تطوير البنية التحتية في السكة الحديد القديمة.



دموع.. أول مواجهة بين شريفة ماهر وابنها على الهواء مع بسمة وهبة

بكت الفنانة شريفة ماهر، على الهواء، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»،، بعدما أجرت مقدمة البرنامج مداخلة هاتفية مع ابنها الذي اتهمته بضربها وسبها والاستيلاء على أملاكها مستغلا قلة حيلتها وضعف نظرها.



وزير الأوقاف: عودة صلاة الجنازة بالمساجد استجابة للمواطنين ولكن بالكمامة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه الكبير والبالغ بأهل القرآن، وحرصه على تكريمهم سنويا.





رغم جائحة كورونا.. المتحدث باسم منتدى شباب العالم توضح فعاليات النسخة المقبلة|فيديو

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إنه يتم التجهيز للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، معقبة: "بيكون فيه حماس كبير من شباب دول العالم للمشاركة في هذا المنتدى، واحنا كمان متحمسين إن الأجواء ديه ترجع من تاني في شرم الشيخ".

أسقطت 100 ضحية.. لميس الحديدي: أعاصير أمريكا تؤكد أهمية التصدي لتغير المناخ

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن 6 ولايات أمريكية تشهد أسوأ موجة أعاصير منذ عقد من الزمان وتعتبر ولاية “كنتاكي” الأكثر تضرراً، مشيرة إلى انهيار الآلاف المنازل، وسقوط 100 ضحية، فضلاً عن خسائر اقتصادية قُدرت بنحو 100 مليار دولار.

