شاهد| انفجار مبنى من اربع طوابق وانقاذ سيدة مسنة من انقاض المنزل

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وفقد خمسة بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق فى جزيرة صقلية الإيطالية عقب انفجار غازى.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، اشتعلت النيران في المبنى بعد انفجار أنبوب غاز طبيعي في بلدة رافانوسا الجنوبية بالقرب من أغريجنتو ، المدينة الواقعة في جنوب غرب صقلية المشهورة بمعابدها اليونانية .

انتشلت امرأتان على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد الانهيار ليل السبت ، ولا يزال رجال الإنقاذ والكلاب البوليسية يبحثون في الأنقاض عن المفقودين ، ويعتقد أن من بينهم زوجان شابان ينتظران طفلاً.

يُعتقد أن إحدى النساء اللواتي تم إنقاذهن تبلغ من العمر 80 عامًا وتم نقلها إلى مستشفى ليكاتا المحلي بسبب كسور خطيرة.

يبدو أن الأخرى هي أخت زوجها التي تمكن رجال الإنقاذ من العثور عليها بعد أن سمعوا رنين هاتفها وسط الأنقاض.



وأكدت الوحدة المحلية في خدمة الحماية المدنية الإيطالية عبر حسابها على تويتر أن عدد القتلى يبلغ حاليًا أربعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية كتلة من الركام والعوارض الخشبية في مساحة كبيرة فارغة حيث كان المبنى قائما فيما مضى ، فيما تحطمت المباني المجاورة وتضررت.

وقالت السلطات التي فتحت تحقيقا إن الانفجار نجم على الأرجح عن تسرب غاز.



