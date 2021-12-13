بعد أزمتها الأخيرة.. شيرين تصور فيديو جديد لمعجب بها| شاهد

قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتصوير فيديو لمعجب بها على التيك توك.

قالت شيرين، من خلال الفيديو: "هاي مراد .. انا صحيت من النوم اشرب مياه لاقيتك باعتلي كلام حلو اوي اوي .. I love you”.

يذكر ان وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة لجمهورها في نهاية عام 2021 على الهواء: «يالا باي للضعف ويالا باي للدموع ويالا باي للكسل وشوية للحب .. الجمهور حاجة تشرف وبتشرف بيه وهو اللي بلجأ ليه لما بكون عندي أزمة».



وكشفت شيرين عبد الوهاب، عن السبب وراء التخلي عن شعرها، وقصه بالكامل، موضحة أنها تحاول تخطي المشاكل والأزمات بحب الناس والتواصل مع الجمهور بالغناء والفرح والضحك من أجل الانبساط.

واخداها وراثة من أبويا

وقالت «شيرين عبد الوهاب» إنها عندما كانت تشعر بالاكتئاب تقص شعرها بالكامل، قائلة: «واخداها وراثة من أبويا لما بحس باكتئاب بشيل شعري ولكن هذ المرة كان الأمر قاسيا وأنا كده ارتحت».

وتابعت «شيرين عبد الوهاب» : «زينة الست شعرها بس أنا مجنونة محدش يقلدني» ، مضيفة : «عندي اكتئاب علشان كده خفيت شعري بهذا الشكل».

وأعلنت «شيرين عبد الوهاب» عن طرح ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقدمها أعمال فنية سواء في السينما والدراما.