إيران تعلن شرطها للعودة إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، أمس الأحد، إنه على الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضتها على إيران مقابل عودتها إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن إيران أمامها فرصة أخيرة للعودة إلى طاولة المفاوضات وحل مسألة الملف النووي.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت تراس في كلمة لها أمس "الأحد" خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، إنه "لن يتم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي"، داعية طهران إلى الموافقة على بنود الاتفاق النووي وشروطه.

ولفتت إلى أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة لإيران للعودة للتفاوض في سبيل التوصل لاتفاق جدي.

واستؤنفت المحادثات في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي، ويسعى الجانبان لسبر آفاق النجاح بعد أحدث التطورات خلال المفاوضات المتعثرة.

يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، حذرت في وقت سابق الأحد، من أن الوقت ينفد أمام إيجاد سبيل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وذلك بعد اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة السبع.

