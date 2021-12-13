غداً.. التنمية المحلية : مؤتمر دول الأطراف لمكافحة الفساد ستشارك فيه 160 دولة

قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن مؤتمر دول الأطراف لمكافحة الفساد سيبدأ غداً وينتهي يوم الجمعة القادمة، أي إنه يستمر لمدة 5 أيام، مشيراً إلى أن سيشارك به 160 دولة من 171 دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضاف صبري الجندي خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن مصر من ضمن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن المؤتمر سينعقد في مصر على أرض السلام "شرم الشيخ"، وذلك في توقيت مهم للغاية يشهد عودة الحركة السياحة إلى المدن المصرية المتميزة مثل: شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم.

وتابع مستشار وزير التنمية المحلية السابق أن ذلك بعد سنوات من القحط السياحي، معقباً: "مفيش دولة في العالم مهما كان تقدمها، تقدر تقضي على الفساد، ولكن احنا محتاجين نعمل معاً على تحجيم الفساد، وعدم إعطائه الفرصة على الانتشار والتمدد".

وواصل صبري الجندي قائلاً: "مفيش فاسد إلا ووراه مُفسد .. ومفيش مُفسد إلا ووراه فاسد"، مشيراً إلى أن اتفقاية الأمم المتحدة تشمل 71 مادة، منها إعلان مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.