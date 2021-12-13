عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تضيف ميزات جديدة لتطبيق الصور Google Photos

جوجل تضيف ميزات جديدة
جوجل تضيف ميزات جديدة لتطبيق الصور Google Photos

تعمل شركة جوجل على تطوير تطبيق الصور الخاص بها Google Photos حيث قامت بإضفاء عدد من الميزات الجديدة على خاصية " الذكريات" والتى تقوم بعرض أبرز الصور ومقاطع الفيديو من السنوات السابقة.

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن جوجل أتاحت عدد من التأثيرات على خاصية " الذكريات" منها تأثيرات سينمائية تقوم لتكبير أو تصغير بطيئً أو تضيف تأثير متحرك في الخلفية ثلاثي الأبعاد إلى صورة ثنائية الأبعاد.

جوجل تعد مفاجأة لعشاق ألعاب أندرويد في 2022

جوجل تتيح إجراء المكالمات المباشرة لجميع مستخدمي Gmail .. تفاصيل

وفي منشور لها أعلنت جوجل أن تطبيق Google Photos يعمل على معالجة الصور لتحسين تفاصيل الصور التى تظهر في خاصية " الذكريات" ، حتى يتمكن المستخدمون من تجربة صورهم بطريقة أكثر وضوحًا.

 

وأضافت جوجل أن الشكة تقوم بتحسين الصور السينمائية لجعلها تنبض بالحياة بطريقة جديدة، حيث يعمل يحسن الذكاء الاصطناعي من الصور ويسمح للكاميرا الافتراضية بالتحرك بحرية أكبر لتستطيع أن تجد أفضل إطار لإحضاره .

 

وعند فتح تطبيق Google Photos ، تسهل الخاصية المتعلقة بالذكريات الموجودة في الجزء العلوي من شبكة الصور التقاط بعض الصور،  ولكن الأسبوع الماضي ، أضافت جوجل ذكريات الأحداث التي ستعرض لك صورًا ومقاطع فيديو تم التقاطها أو تسجيلها أثناء أحداث مثل ليلة رأس السنة الجديدة ، و"عيد الهالوين" ، وأعياد الميلاد ، والتخرج وغيرها حتى يمكن للمستخدم إعادة تسمية هذه الصور ومقاطع الفيديو ، أو حتى إزالتها من شبكة الصور.

 

ويمكن للمستخدمين أيضًا استخدام عناصر التحكم في تطبيق Google Photos لإخفاء وجوه معينة تنتمي إلى أشخاص آخرين وحيوانات أليفة، حيث يؤدي هذا إلى تضييق الصور الموجودة في الشبكة مما يسمح للمستخدم بالتركيز على الأشخاص والأماكن واللحظات التي يرغب في زيارتها مرة أخرى. 
 

جوجل تطبيق Google Photos ميزات تطبيق Google Photos صور صور جوجل

ترشيحاتنا

بسبب الأعاصير.. الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكوارث القصوى في ولاية كنتاكي

الكيلو بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين13-12-2021

لاعب تونس السابق: مشاركة معلول أمام مصر "شبه مستحيلة" وهذا سر تألق الجزيري

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 13-12-2021

هل يجب تسمية المولود بما رأيته في منامي؟.. الإفتاء ترد

بشرى بخصوص أسعار الذهب.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بشرى بخصوص أسعار الذهب.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم الإثنين

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

الكليم ..أول سجاد طبيعي عرفه البشر واقترب من الانقراض فظهر بتصميمات عصرية| نوستالجيا

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ