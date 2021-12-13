جوجل تضيف ميزات جديدة لتطبيق الصور Google Photos

تعمل شركة جوجل على تطوير تطبيق الصور الخاص بها Google Photos حيث قامت بإضفاء عدد من الميزات الجديدة على خاصية " الذكريات" والتى تقوم بعرض أبرز الصور ومقاطع الفيديو من السنوات السابقة.

وبحسب موقع PhoneArena فإن جوجل أتاحت عدد من التأثيرات على خاصية " الذكريات" منها تأثيرات سينمائية تقوم لتكبير أو تصغير بطيئً أو تضيف تأثير متحرك في الخلفية ثلاثي الأبعاد إلى صورة ثنائية الأبعاد.

وفي منشور لها أعلنت جوجل أن تطبيق Google Photos يعمل على معالجة الصور لتحسين تفاصيل الصور التى تظهر في خاصية " الذكريات" ، حتى يتمكن المستخدمون من تجربة صورهم بطريقة أكثر وضوحًا.

وأضافت جوجل أن الشكة تقوم بتحسين الصور السينمائية لجعلها تنبض بالحياة بطريقة جديدة، حيث يعمل يحسن الذكاء الاصطناعي من الصور ويسمح للكاميرا الافتراضية بالتحرك بحرية أكبر لتستطيع أن تجد أفضل إطار لإحضاره .

وعند فتح تطبيق Google Photos ، تسهل الخاصية المتعلقة بالذكريات الموجودة في الجزء العلوي من شبكة الصور التقاط بعض الصور، ولكن الأسبوع الماضي ، أضافت جوجل ذكريات الأحداث التي ستعرض لك صورًا ومقاطع فيديو تم التقاطها أو تسجيلها أثناء أحداث مثل ليلة رأس السنة الجديدة ، و"عيد الهالوين" ، وأعياد الميلاد ، والتخرج وغيرها حتى يمكن للمستخدم إعادة تسمية هذه الصور ومقاطع الفيديو ، أو حتى إزالتها من شبكة الصور.

ويمكن للمستخدمين أيضًا استخدام عناصر التحكم في تطبيق Google Photos لإخفاء وجوه معينة تنتمي إلى أشخاص آخرين وحيوانات أليفة، حيث يؤدي هذا إلى تضييق الصور الموجودة في الشبكة مما يسمح للمستخدم بالتركيز على الأشخاص والأماكن واللحظات التي يرغب في زيارتها مرة أخرى.

