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رئيس التحرير
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توك شو

مهما كان الموقع الوظيفي.. صبري الجندي: الدولة جادة في مكافحة الفساد| فيديو

الدكتور صبري الجندي،
الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق

قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن منظومة مكافحة الفساد تطورت كثيراً خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن محاكمة فاسد بتهمة سرقة آثار ده أكبر دليل على أن الدولة المصرية لم تعد تصمد على فاسد معقباً: "الفاسد فاسد أياً كان حجمه".

وأضاف صبري الجندي خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنه في الوقت الحالي، هناك محافظين ووزراء في السجن، مثل: وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح هلال، ومحافظ المنوفية السابق أيضاً في السجن، وذلك بتهمة الفساد.

وتابع مستشار وزير التنمية المحلية السابق أن تم التحقيق أيضاً مع رئيس جامعة ما بتهمة الفساد التربح، ومحاولة الحصول على رشوة من المتعاملين مع الجامعة، ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق الدكتورة سعاد في السجن أيضاً بتهمة الفساد.

وعقب صبري الجندي قائلاً: "كلها قضايا فساد وأُدينوا صحابها بالفعل ويتلقون العقوبة الآن"، مشيراً إلى أن هذا دليل على جدية الدولة الممثلة في الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الرئيس السيسي لمكافحة الفساد، وأنه لا تستر على فاسد مهما كان موقعه الوظيفي

منظومة مكافحة الفساد مستشار وزير التنمية المحلية السابق برنامج مساء dmc محافظ المنوفية وزير الزراعة الأسبق نائب محافظ الإسكندرية الأسبق

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