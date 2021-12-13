كواليس صدام الأهلي مع اتحاد الكرة بسبب تكاليف علاج مروان محسن وحمدي فتحي

كشف مجدى عبدالغنى، عن رفض الاتحاد المصري لكرة القدم دفع تكاليف علاج حمدي فتحي لاعب الأهلي بعدما تعرض اللاعب للإصابة مع منتخب مصر قبل عدة أشهر وتحديداً في مارس 2021.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البلدوز على قناة الشمس :«الأهلي خاطب إتحاد الكرة أكثر من مرة لتسديد مستحقات علاج حمدي فتحي، لكن الإتحاد رفض دفعها طوال هذه بدون أعذار مقنعة رغم أن لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم»فيفا«تنص على تحمّل الإتحاد المحلي تكاليف علاج أي لاعب يتعرض للإصابة مع المنتخب».

وأشار إلى أن إتحاد الكرة لم يسدد حتى الأن تكاليف علاج مروان محسن مهاجم الأهلي السابق وفيوتشر الحالي الذي تعرض للإصابة مع المنتخب الوطني الأول في أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وأوضح :«الأهلي يُخاطب إتحاد الكرة بشأن تكاليف علاج مروان محسن، طوال خمس سنوات تقريباً ولم يتلقى رداً حاسماً ولم يحصل على هذه التكاليف طوال هذه المدة الطويلة».

يذكر أن حمدي فتحي تعرض للإصابة بكسر في عظمة «الكعبرة» خلال مباراة المنتخب الوطني ضد كينيا خلال مارس الماضي بتصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

فيما أُصيب مروان محسن بالرباط الصليبي خلال مباراة مصر والمغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وقام الأهلي بعلاج الثنائي وعاد حمدي ومروان للملاعب وأن كان الأخير قد رحل بداية الموسم الجاري إلى نادي فيوتشر.