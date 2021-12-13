تحذيرات إلى سكان منطقة في السعودية بسبب الطقس

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، اليوم الإثنين، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز إن هذه الحالة تشمل منطقة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

يأتي ذلك مع استمرار التقلبات في الطقس بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية.