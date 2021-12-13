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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات إلى سكان منطقة في السعودية بسبب الطقس

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، اليوم الإثنين، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.

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وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز إن هذه الحالة تشمل منطقة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

يأتي ذلك مع استمرار التقلبات في الطقس بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية. 

المملكة العربية السعودية المركز الوطني السعودي للأرصاد الشرقية حالة الطقس السعودية

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