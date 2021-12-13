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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: رعاية الرئيس السيسي لأهل القرآن تتجلى في إقامة مسابقتها العالمية بمصر

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهل القرآن تتجلى فى أعظم وأفضل صورها فى إقامة المسابقة العالمية للقرآن الكريم على ارض مصر وبمشاركة العديد من مختلف دول العالم.

ووجه " الشامى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على التنظيم الرائع للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وهى المسابقة التي تجريها وزارة الأوقاف، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل هذا العام اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى مشيداً بالاداء الرائع والمنافسة الشديدة فيما بين المتسابقين فى هذه المسابقة العالمية حفظاً وتلاوة وتفسيراً وفهماً للقرآن الكريم وأيضاً بالمستوى الكبير لهئية التحكيم من الأساتذة الكبار فى علوم الدين والتفسير والفهم المستنير للقرآن الكريم.

وقال النائب محمود الشامى إن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد اختص مكة المكرمة بدولة المملكة العربية السعودية بإنزال الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل حبا واختص مصر بتلاوة القرآن الكريم واختص المولى عز وجل أهل مصر بحناجر قوية وقراء عظام إذا من أمثال الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ محمد رفعت والشيخ خليل الحصري، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد وامتدت مسيرة القراء المصريين العظام من خلال رعاية مصر الى أطفالنا وبناتنا الصغار أصحاب الاصوات رفيعة المستوى مع فهمهم العميق لفهم معانى القرآن الكريم وحرص وزارة الاوقاف على اقامة العديد من المسابقات المحلية لحفظة القرآن الكريم على مختلف المستويات المحلية فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية وابتكار فكرة الأسر القرآنية إضافة إلى المسابقات الإقليمية والعالمية.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم يشارك فيها 74 متسابقًا، فيما يحكم بها 12 محكما من داخل وخارج مصر، وتستمر المسابقة حتى الأربعاء 15 ديسمبر الجارى، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة. 

وأطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة فى دورتها الثامنة والعشرين، فيما تم دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالمسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور افتتاح المسابقة الحالية، كما سيتم إعداد دورة تدريبية للأوائل فى إجازة نصف العام، ووضع العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للإيفاد بالخارج.

وزير الاوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية القران الكريم

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