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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يشارك في ورشة عمل لمناقشة مبادئ إعداد خطة العام المالي

ورشة عمل
ورشة عمل

شارك الدكتور محمد أبوزيد نائب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء أ. ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالي القادم  2022/2023: المناهج والأدوات المستحدثة للتخطيط المحلي بحضور د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي وبمشاركة نواب المحافظين وسكرتيرى العموم والمساعدين على مستوى محافظات الجمهورية.

تم خلال الورشة مناقشة الآليات المستحدثة لوضع خطط استثمارية تستهدف تحسين مؤشرات التنمية المستدامة للمحافظات وبالتالي على مستوى الدولة ككل ومناقشة مؤشر تنافسية المحافظات المزمع تطبيقه من العام القادم.

 

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كما ناقشت ورشة العمل دور وحدة البنية المعلوماتية المكانية في متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ميدانياً واستخدام بوابة الخطة الاستثمارية الجديدة لرفع مشروعات الخطة للاعتماد

ووجه نائب الوزيرة، نواب المحافظين، بمتابعة إعداد خطة استثمارية تفصيلية ومتكاملة في مشروعاتها على مستوى المراكز والديوان العام بما يحقق تطلعات المواطنين والتخطيط الإستراتيجي للدولة.

المنيا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة الاستثمارية نائب محافظ المنيا وزيرة التخطيط السكرتير العام المساعد

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