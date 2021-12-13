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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة أكثر من 20 تلميذا بحالة إعياء عقب تناول الوجبة المدرسية في منشأة القناطر

صورة _أرشيفية
صورة _أرشيفية

أصيب أكثر من 20 تلميذ بحالة إعياء داخل مدرسة بمنطقة منشأة القناطر عقب تناول الوجبة المدرسة وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج. 


تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول عدد من تلاميذ مدرسة ابتدائية دائرة مركز منشأة القناطر بالجيزة مصابين بحالة إعياء، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص الواقعة. 

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تبين من الفحص والتحريات أنه عقب تناول التلاميذ الوجبة المدرسية خلال اليوم الدراسي اصيب اكثر من 20 تلميذا بحالة إعياء مفاجئة وتم نقلهم إلى المستشفى وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم. 
تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ن تلاميذ مدرسة ابتدائية مديرية امن الجيزة منشأة القناطر 20 تلميذ بحالة إعياء وزير الداخلية

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