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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خالد عباس: المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052 يستهدف إطلاق 40 مدينة

المدن الجديدة
المدن الجديدة

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن جميع المدن الجديدة التي أطلقتها الدولة، ضمن “المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052″، لتغطية الزيادة السكانية، عددها من 40 إلى 45 مدينة، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 2.5% سنويا.

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وأضاف عباس، خلال مؤتمر غرفة التجارة الامريكية اليوم الاثنين ، أنه سيتم الإعلان عن إطلاق مدينة رأس الحكمة، على غرار مدينة العلمين الجديدة، لتشمل تجمعات سكنية، وتصبح ثاني مدينة جديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

 

وأوضح عباس أنه في نهاية العام الجاري، سينتهي انتقال جميع قاطني المناطق العشوائية في مصر، وذلك ضمن رؤية الدولة نحو التنمية العمرانية.

 

وتطرق نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن السوق العقارية يحتاج إلى مطورين جدد، نظرا للزيادة السكانية في مصر، ولم يعد مقتصرا على طلب الوحدات السكنية فقط، وإنما يحتاج إلى جميع الخدمات كبناء مستشفيات ومدارس وجامعات، لاستيعاب الزيادة في عدد السكان.

الزيادة السكانية المخطط الإستراتيجي غرفة التجارة الامريكية مدينة العلمين الجديدة اخبار مصر مال واعمال

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