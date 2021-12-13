بروتوكول تعاون بين اتحاد الميني فوتبول ونادي إيرو سبوت

وقع كل من الاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة الكابتن أحمد سمير ونادي إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدني برئاسة الملاح علي هاني، على بروتوكول تعاون للاستفادة المتبادلة بين الطرفين.

ويهدف البرتوكول لاستغلال ملاعب النجيل الصناعي بنادي إيرو سبورت ستار في استضافة المباريات والبطولات المحلية والدولية التي ينظمها ويرعاها الاتحاد المصري للميني فوتبول واذاعتها تليفزيونيا، مقابل تكفل اتحاد الميني فوتبول بصيانة وتطوير هذه الملاعب وحصول نادي إيرو سبورت على نسبة من عوائد المباريات المقامة والمذاعة من ملاعب النادي إضافة لمميزات أخرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بحسن استغلال البنية التحتية الهائلة والتجهيزات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها نادي إيرو سبورت، ولتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة - وتحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

شهد مراسم توقيع البروتوكول السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول، والذي أشاد في كلمته بخطوة توقيع البروتوكول، خاصة في ظل البنية التحتية والتجهيزات الهائلة بنادي إيرو سبورت، والدور الحيوي الذي يقوم به في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وحسن استغلال طاقاتهم بالشكل الصحيح.