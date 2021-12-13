عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحميك من 6 أمراض.. تعرفى على فوائد رياضة "نط الحبل"

صدى البلد

تعد رياضة نط الحبل من أفضل أشكال التمارين الهوائية كما إنها سهلة الأداء ومريحة للغاية ويمكن القيام بها في أي مكان.


وتشير الدراسات إلى أن نط الحبل له العديد من الفوائد الصحية  أكثر من الأنشطة البدنية الأخرى مثل المشي أو الركض، إليك مجموعة من الفوائد الأخرى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

 

1. تساعد على إنقاص الوزن


فوائد عديدة لتماربن القفز بالحبل لمدة 12 أسبوعًا للأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة. وتقول إن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. 

 

ويمكن أن يساعد القفز على الحبل في تقليل دهون الجسم ومحيط الخصر ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

 

2-جيدة لصحة الدماغ 


تعتمد الآثار الإيجابية للأنشطة البدنية على الدماغ بشكل كبير على نوع وشدة التمرين. وأظهرت دراسة أن جلسة واحدة لمدة ثلاث دقائق من نط الحبل يمكن أن تسبب تغيرات في الدماغ مرتبطة بالتعلم ورفع الحالة المزاجية وتقليل مخاطر الإصابة بحالات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب.

 

3. جيدة لصحة القلب


وفقًا لدراسة، فإن عشر دقائق من تمرين نط الحبل تساوي حوالي 30 دقيقة من الركض لتحسين كفاءة القلب. وتحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم وتقليل مستويات الكوليسترول وتقوية عضلات القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فوائد ممارسة رياضة المشي يومياً

حل سحري للتخسيس بدون رياضة وعذاب الدايت.. استشاري يوضح

4. تحسن القدرة على التحمل


يمكن أن يساعد التخطي بانتظام في تحسين القدرة على التحمل وهو مفيد لأداء الجري على التحمل. وفقًا لدراسة ، يندرج حبل القفز تحت نوع من التدريبات البليومترية وهو فعال للغاية لعضلات القدم والمفاصل. قد يساعد في تحسين الصلابة والقوة. فقفز الحبل لحوالي 10 دقائق كتمرين إحماء منتظم يمكن أن يساعد الرياضيين الهواة على تحسين أدائهم وتيبس قوس القدم.

 

5- تحسن المرونة


لا يساعد التخطي بانتظام في تقليل الدهون فحسب ، بل قد يؤدي أيضًا إلى تحسين مرونة الجسم ، مما يسمح بأداء مجموعة من المهام ، بما في ذلك المشي لأميال أو الرحلات.

 

وأظهرت دراسة أن نط الحبل  يمكن أن يساعد في تحسين المرونة وتعزيز اللياقة البدنية.

 

6.  تحسن كثافة العظام


ذكرت دراسة أن القفز المنتظم قد يساعد في تحسين كثافة العظام ، خاصة عند الفتيات. ويتعرض كبار السن ، وخاصة النساء ، لخطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام والأمراض الأخرى المرتبطة بالعظام. على الرغم من أن هذه المشكلات تحدث في مراحل لاحقة من الحياة ، إلا أن نط الحبل خلال فترة المراهقة يمكن أن يساعد في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض العظام في سن أكبر. كما أنه تمرين مناسب لتحسين الصحة العامة. 

الحبل القفز النشاط البدني التمارين الهوائية نط الحبل له العديد من الفوائد

ترشيحاتنا

الكشف عن مواعيد دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

مستشار سابق بـ"الاستثمار": الإعفاء الضريبي إجراء استباقي جديد لدعم الاقتصاد

زوج فايزة كمال.. المخرج مراد منير يعلن انفصاله عن زوجته الجديدة

مأساة تاريخية.. كيف ستواجه أمريكا آثار الأعاصير المدمرة؟

دار الإفتاء: الجماعات الإرهابية تستحل الكذب لتحقيق أطماعها

أذناب الجماعة الإرهابية بالخارج يواصلون بث سمومهم |والأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالله ترتر.. أحمد موسى يعلق على ضربة الداخلية لأصحاب التسريب المفبرك

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على توجيه السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

شريفة ماهر: ابني أصيب بكورونا وجالي البيت يعديني علشان أموت.. فيديو

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرمبة .. حنفية مصرية قديمة تخرج المياه المثلجة من باطن الأرض| نوستالجيا

تبلغ 21 عاما.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

نعومي كامبل وريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي... شاهد

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ