تحميك من 6 أمراض.. تعرفى على فوائد رياضة "نط الحبل"

تعد رياضة نط الحبل من أفضل أشكال التمارين الهوائية كما إنها سهلة الأداء ومريحة للغاية ويمكن القيام بها في أي مكان.



وتشير الدراسات إلى أن نط الحبل له العديد من الفوائد الصحية أكثر من الأنشطة البدنية الأخرى مثل المشي أو الركض، إليك مجموعة من الفوائد الأخرى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. تساعد على إنقاص الوزن



فوائد عديدة لتماربن القفز بالحبل لمدة 12 أسبوعًا للأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة. وتقول إن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

ويمكن أن يساعد القفز على الحبل في تقليل دهون الجسم ومحيط الخصر ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

2-جيدة لصحة الدماغ



تعتمد الآثار الإيجابية للأنشطة البدنية على الدماغ بشكل كبير على نوع وشدة التمرين. وأظهرت دراسة أن جلسة واحدة لمدة ثلاث دقائق من نط الحبل يمكن أن تسبب تغيرات في الدماغ مرتبطة بالتعلم ورفع الحالة المزاجية وتقليل مخاطر الإصابة بحالات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب.

3. جيدة لصحة القلب



وفقًا لدراسة، فإن عشر دقائق من تمرين نط الحبل تساوي حوالي 30 دقيقة من الركض لتحسين كفاءة القلب. وتحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم وتقليل مستويات الكوليسترول وتقوية عضلات القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

4. تحسن القدرة على التحمل



يمكن أن يساعد التخطي بانتظام في تحسين القدرة على التحمل وهو مفيد لأداء الجري على التحمل. وفقًا لدراسة ، يندرج حبل القفز تحت نوع من التدريبات البليومترية وهو فعال للغاية لعضلات القدم والمفاصل. قد يساعد في تحسين الصلابة والقوة. فقفز الحبل لحوالي 10 دقائق كتمرين إحماء منتظم يمكن أن يساعد الرياضيين الهواة على تحسين أدائهم وتيبس قوس القدم.

5- تحسن المرونة



لا يساعد التخطي بانتظام في تقليل الدهون فحسب ، بل قد يؤدي أيضًا إلى تحسين مرونة الجسم ، مما يسمح بأداء مجموعة من المهام ، بما في ذلك المشي لأميال أو الرحلات.

وأظهرت دراسة أن نط الحبل يمكن أن يساعد في تحسين المرونة وتعزيز اللياقة البدنية.

6. تحسن كثافة العظام



ذكرت دراسة أن القفز المنتظم قد يساعد في تحسين كثافة العظام ، خاصة عند الفتيات. ويتعرض كبار السن ، وخاصة النساء ، لخطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام والأمراض الأخرى المرتبطة بالعظام. على الرغم من أن هذه المشكلات تحدث في مراحل لاحقة من الحياة ، إلا أن نط الحبل خلال فترة المراهقة يمكن أن يساعد في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض العظام في سن أكبر. كما أنه تمرين مناسب لتحسين الصحة العامة.