شريفة ماهر:ابني ضربني وكسر ذراعي علشان الفلوس وبدعى علي أولادي في صلاتي

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أكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر خلال لقائها مع موقع صدى البلد ،أنها تعرضت للضرب من قبل نجلها وأصيبت بكسر في ذراعها الايسر.

وقالت شريفة ماهر:" ابني ضربني ووسقطت من على السلم وأيدي اتكسرت، وبعد أيام من الكسر قام بضربي مجددا ".

أضافت:" سأجري عملية جراحية فيها خلال الأيام المقبلة، حيث لا أستطيع تحريكها بشكل طبيعي"

اختتمت:" حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وأنا بدعي عليهم أثناء صلاتي وفي الفجر لأنني تعرضت لظلم كبير منهم".

شريفة ماهر : ابني أصيب بكورونا وجالي البيت يعديني علشان أموت

وقالت :" ولادي استولوا على أموالي، ولم يهتموا بالسؤال عني لمدة عام ، كما انهم استغلوا ضعف نظرى وحصلوا على توقيعي على ممتلكاتي".

أضافت:" ابني شريف أصيب بفيروس كورونا ، وجاء متعمدا إلى شقتي لمقابلتي لكي ينقل الفيروس لي وأصاب بكورونا، علشان أموت ويخلص مني ".

أكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، أنها تلقت اتصالا من الفنان رشوان توفيق، الذى يتعرض إلى أزمة مشابهة، لما تتعرض له هي حالياً.

وقالت شريفة ماهر لـ صدى البلد: “تلقيت اتصالا من الفنان الكبير رشوان توفيق وسانتدنى فى أزمتى لأنه يمر بأمر مشابه إلى حد ما”.

وأضافت شريفة ماهر: "هناك العديد من الاشخاص العاديين يمرون بنفس الظروف التى نمر بها، ولكن نظراً لأننا نتمتع بشهرة فيتم إلقاء الضوء على أزمتنا، ولكن العديد من الآباء يمرون بنفس التجربة.. وكأن يوم القيامة قرب”.

واستطردت شريفة ماهر: “لا أنسى حتى الآن اتصال تلقيته صباح اليوم من سيدة تعانى من نفس الظروف وتحدثت معى وهى تبكى”.

تفاصيل الأزمة :

وكانت قد قالت الفنانة شريفة ماهر، إنها لديها الجنسية السويدية، لكنها تفضل الإقامة في مصر دائمًا، متابعة: «مش بطيق أقعد هناك شهر، والسويديين بيحبوا السيسي وبيقولوا لي ديمقراطي، ربنا يديله الصحة، قعدت مع جميع ملوك العرب مشفتش حد بيتعامل مع الأطفال زي الرئيس السيسي، ربنا أعطان الرئيس السيسي هدية».

وتطرقت شريفة ماهر، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إلى خلافاتها مع أبنائها، قائلة: «وزعت جزء كبير من ميراثي ، شريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي، وشريف قالي هقلعك هدومك».

وحول ابنتها ناهد، قالت: «مش حنينة وقلبها جامد عليّ منها لله وقلبها أجمد من إخواتها ومسألتش عليّ، وشريف طول عمره بيحب الفلوس أكتر من أبوه وأمه، بيعبد القرش».

وأشارت، إلى أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب منذ 45 عاما، وأطلقت الكثير من المشروعات العقارية.

وواصلت: «في فيلم أعز الحبايب شكري سرحان ضربني بالقلم وعيني جابت دم، ومبقتش أشوف كويس وشريف استغل الحكاية دي وكان بيمضيني على العقد وكتير أوي، مضاني على 4 عقود معرفش فيهم ايه».

وتابعت: «مش هشتكيه وربنا هيجيب لي حقي، وطلب مني يروح يقعد معايا في شقة جاردن سيتي، ومضاني وأنا مش بشوف على حاجات مش بتاعتي والشقة دي إيجار، وأبوه قبل ما يموت قالي هأمنك عشان شريف لما هموت هيقلعك هدومك وفعلا طول عمره بيعبد الفلوس ومكنتش أتخيل إنه يعمل فيّ كده، بقاله 9 أشهر مقاليش أنتِ فين».

ولفتت، إلى أنه طردها من شقتها التي كانت تقيم فيها بمنطقة جاردن سيتي بنظام الإيجار: «قاعدة في العمارة بتاعتي في المهندسين وكاتباها باسم بنتي نيفين، وحد قالي إن شريف طلب الفيلا من الشهر العقاري رغم إن نيفين مسجلاها، وفعلا استولى عليا شريف وخان الأمانة».