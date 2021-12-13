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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

حملة ليلية على الأسواق بفارسكور لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات

حملة مكبرة
حملة مكبرة

شن مجلس مدينه فارسكور في محافظة دمياط، برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس  مجلس مدينه فارسكور،  بالتنسيق مع وحدة مرافق فارسكور،  برئاسة النقيب طارق أنور  حملة ليليه مكبرة لا زاله الإشغالات والقضاء علي الأسواق العشوائية للباعة الجائلين بالمدينة.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتصدي لظاهرة الأسواق العشوائية، التى انتشرت في الفترة الأخيرة داخل نطاق المحافظة والتي تسبب في اعاقه الحركة المرورية بالشوارع.
واسفرت الحملة علي إزالة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية في عدد كبير من المناطق الحيوية بمدينه فارسكور خاصة بمنطقه السوق ومدخل المدينة .

كما تم التنبيه على العاملين بالكافيهات والمحال التجارية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون.

حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بمواعيد الغلق في دمياط 

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دمياط محافظ دمياط الأسواق العشوائية الإجراءات الاحترازية مدينة فارسكور محافظة دمياط حملة ليليه مكبرة

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