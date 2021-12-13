حملة ليلية على الأسواق بفارسكور لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات

محافظة دمياط

شن مجلس مدينه فارسكور في محافظة دمياط، برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس مجلس مدينه فارسكور، بالتنسيق مع وحدة مرافق فارسكور، برئاسة النقيب طارق أنور حملة ليليه مكبرة لا زاله الإشغالات والقضاء علي الأسواق العشوائية للباعة الجائلين بالمدينة.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتصدي لظاهرة الأسواق العشوائية، التى انتشرت في الفترة الأخيرة داخل نطاق المحافظة والتي تسبب في اعاقه الحركة المرورية بالشوارع.

واسفرت الحملة علي إزالة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية في عدد كبير من المناطق الحيوية بمدينه فارسكور خاصة بمنطقه السوق ومدخل المدينة .

كما تم التنبيه على العاملين بالكافيهات والمحال التجارية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون.

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