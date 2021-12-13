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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تأكد مواجهة ليفربول وانترميلان.. أرقام محمد صلاح أمام بطل إيطاليا

محمد صلاح
محمد صلاح

أُقيمت اليوم الاثنين، مراسم قرعة دور الـ 16 “ ثمن النهائي” لبطولة دوري أبطال أوروبا.

القرعة شهدت حدثًا استثنائيًا بإعادتها مرة أخرى بسبب وجود خطأ تقني، لتسفر عن مواجهات قوية.

قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

ونستعرض تباعًا قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج × بايرن ميونخ
سبورتنج لشبونة × مانشستر سيتي
بنفيكا × أياكس
تشيلسي × ليل
أتلتيكو مدريد × مانشستر يونايتد
فياريال × يوفنتوس
إنتر ميلان × ليفربول
باريس سان جيرمان × ريال مدريد

مباراة إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي ستكون مباراة منتظرة، تجمع بين بطل إيطاليا، ضدأحد أقوى الفرق الموجودة حاليًا، بقيادة النجم محمد صلاح.

مواجهة إنتر ليست جديدة عن محمد صلاح، فهو الفريق الذي واجهه أثناء تواجده في إيطاليا مع فريقي روما وفيورنتينا.

ونستعرض تباعًا إحصائيات محمد صلاح أمام إنتر

  • واجه محمد صلاح إنتر مع الفرق التي لعب لها في 5 مباريات جميعها في الدوري الإيطالي
  • حقق 3 انتصارات، وتعادل في مباراة وانهزم في أخرى.
  • سجل هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف
  • هدفه جاء في شباك إنتر بقميص فيورنتينا في المباراة التي أقيمت في الجولة 25 من موسم 2014-2015، وقاد به فريقه للفوز بنتيجة 1-0، وكان قد شارك بديلا في هذه المباراة التي أُقيمت يوم 1 مارس لعام 2015 على ملعب جوسيبي مياتزا معقل فريق إنتر.
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