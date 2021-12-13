بعد تأكد مواجهة ليفربول وانترميلان.. أرقام محمد صلاح أمام بطل إيطاليا

أُقيمت اليوم الاثنين، مراسم قرعة دور الـ 16 “ ثمن النهائي” لبطولة دوري أبطال أوروبا.

القرعة شهدت حدثًا استثنائيًا بإعادتها مرة أخرى بسبب وجود خطأ تقني، لتسفر عن مواجهات قوية.

قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

ونستعرض تباعًا قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج × بايرن ميونخ

سبورتنج لشبونة × مانشستر سيتي

بنفيكا × أياكس

تشيلسي × ليل

أتلتيكو مدريد × مانشستر يونايتد

فياريال × يوفنتوس

إنتر ميلان × ليفربول

باريس سان جيرمان × ريال مدريد

مباراة إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي ستكون مباراة منتظرة، تجمع بين بطل إيطاليا، ضدأحد أقوى الفرق الموجودة حاليًا، بقيادة النجم محمد صلاح.

مواجهة إنتر ليست جديدة عن محمد صلاح، فهو الفريق الذي واجهه أثناء تواجده في إيطاليا مع فريقي روما وفيورنتينا.

ونستعرض تباعًا إحصائيات محمد صلاح أمام إنتر