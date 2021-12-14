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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقلة نوعية وانفراجة للإسكندرانية.. تفاصيل مترو الإسكندرية لربط شرق المدينة بغربها

مخطط مترو الإسكندرية
مخطط مترو الإسكندرية

نالت الإسكندرية حظًا كبيرًا من المشروعات القومية المنتشرة في كل ربوع مصر، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد، فقد حظت المدينة الساحلية اهتمامًا كبيرًا من الرئيس السيسي، وذلك بهدف إنشاء "إسكندرية جديدة" تليق بأن تكون عروس المتوسط في القرن الحادي والعشرين وتودع كل مشاكلها المزمنة على مدى عقود.

ولعل مترو الإسكندرية من أبرز هذه المشروعات، والذي من المقرر أن يكون بديلاً عن خطة سكة جديد أبوقير، بحيث يعتمد الخط على مسار خط سكة حديد أبوقير الحالي في المسافة من أبوقير شرقًا وصولاً إلى محطة مصر بوسط المدينة بطول حوالي 22 كم، على أن يمتد خط المترو بعد ذلك إلى غرب المدينة.

تفاصيل المشروعات

يبلغ طول خط مترو أبوقير ٢١.٧ كم، بتكلفة ١.٧ مليار يورو، يشمل جميع الأعمال الصناعية، واجمالي عدد المحطات ٢٠ محطة قابلة للتعديل. 
ويهدف المشروع إلى الوصول إلى ٦٠ ألف راكب ساعة/ اتجاه بمتوسط حجم نقل مليون و٢٠٠ راكب في اليوم، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال ٣ سنوات؛ تنقسم إلى 2 سنة لانتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية وسنة للانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكباري.

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وحسب مخطط وزارة النقل، فمن المتوقع أن يمتد الخط من محطة أبو قير «شرق الإسكندرية» حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم شاملا 20 محطة، وذلك بعدما تمت إضافة 5 محطات جديدة بالمسار هى «باب شرق – سبورتنج – ميامى – كفر عبده – محمد نجيب»، بجانب إلغاء محطة الرمل الميرى، مع الإبقاء على باقى المحطات الموجودة حاليا فى مسار الخط قبل تحويله إلى مترو على أن يتم إعادة إنشاؤها بما يتناسب مع مشروع تحويل الخط لمترو أنفاق.

 

وتم الاستقرار على المسار الأخير للمشروع ليضم 20 محطة، هى: (أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر).


ويأتي هذا المشروع كمرحلة أولي للربط على منظومة القطار السريع الواصل من الإسكندرية والعلمين مارا ببرج العرب، ووصولا إلي السادس من أكتوبر والعين السخنة.

نقلة نوعية في وسائل النقل في الثغر 


وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مشروع "مترو أبو قير" كان من الأحلام التي تمناها أهالينا بالإسكندرية، وبفضل الله عز وجل وتوجيهات القيادة السياسية أصبح هذا الحلم حقيقي، وسنبدأ التنفيذ الفعلي في القريب العاجل، موضحًا أن هذا المشروع من أعظم المشروعات التي ستتم علي أرض الإسكندرية.

حل حقيقي لمشاكل الزحام

وفي تصريحات لصدى البلد، قال النائب محمد الحمامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية سيمثل نقلة نوعية لجميع أهالي الإسكندرية، بما يليق بالعاصمة الثانية لمصر، وخاصة ونحن مقبلون على الجمهورية الجديدة كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي فتنفيذ المترو سيوفر وسيلة نقل حضارية جديدة أمنة تخدم كل أهالي الإسكندرية.

وأشار الحمامي، نائب دائرة المنتزة والتي تضم بداية المترو في أبوقير، إن المترو يعتبر حلاً حقيقًا لحل مشكلة الزحام جنبا إلى جنب مع مشروع محور المحمودية العملاق، فضلاً عن تلافي المشكلات التقليدية للقطاع العادي، من حيث الوصول والمغادرة في مواعيد منتظمة، كما سيرفع من القيمة السوقية لكل العقارات المتواجدة بالأحياء التي سيمر بها المترو، ويعيد للمدينة رونقها من جديد.

انفراجة حقيقية لكل الإسكندرية

من جانبه، أشار النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، في تصريحات لصدى البلد، المشروع بمراحله المختلفة سيوفر الألاف من فرص العمل لشباب الإسكندرية، سواء في مراحل التنفيذ أو في مرحلة التشغيل، مطالبا بان يتضمن المشروع إنشاء معهد فني لإيجاد كوادر للعمل بالمشروع باستدامة.

وأكد أن مقترح وصول المترو إلى غرب المحافظة وبرج العرب سيمثل انفراجة لكل أهالي الإسكندرية بالخروج من الحيز الضيق للمدينة والتوسع عمرانيا إلى غرب المدينة في ظل وجود وسيلة مواصلات أمنة وسريعة في متناول الجميع.

سكة حديد قطار أبوقير
سكة حديد قطار أبوقير
قطار أبوقير
قطار أبوقير
محطة قطار محطة مصر
محطة قطار محطة مصر
محطة قطار المنتزة في سكة حديد أبوقير
محطة قطار المنتزة في سكة حديد أبوقير
وزير النقل داخل محطة مصر
وزير النقل داخل محطة مصر
الاسكندرية المشروعات القومية الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب وزارة النقل فرص العمل عضو مجلس النواب

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