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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعاون بين أحمد فهمي والسبكي في مستر إكس

فريق عمل فيلم مستر
فريق عمل فيلم مستر إكس

نشر الفنان أحمد فهمي صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر في الصورة برفقة فريق عمل فيلمه القادم، و الذي صرح عنه أحمد فهمي أولي تصريحاته من خلال “صدي البلد”.

 

ونالت الصورة إعجاب متابعيه، و تشوقوا إلي العمل وجاءت تعليقاتهم كالتالي “الله شكله هيبقي حلو اوى” واضاف اخر “ منتظرين العظمة”.

 

يذكر أن علم “صدى البلد” أن النجم أحمد فهمي تعاقد على بطولة فيلمين ومسلسل سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

 

واستقر أحمد فهمي علي اسم " مستر x" كاسم مبدئي لاحد الفيلمين علي أن يختار اسما للفيلم الثاني خلال الفترة المقبلة.

 

ويعيش أحمد فهمي حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسرحيته “جوازة معفرتة” والتي عرضت في موسم الرياض.

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