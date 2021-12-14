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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري البورسعيدي: واجهنا المقاصة بدون طبيب بسبب إصابات كورونا.. ورحيل عبدالحليم علي بسبب الاختلاف في وجهات النظر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن فريقه واجه مصر المقاصة في الجولة السادسة المؤجلة من الدوري الممتاز والتي فاز بها 3-2، بدون طبيب بسبب إصابات كورونا التي ضربت الفريق.


وقال هاشم في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc : "واجهنا المقاصة في غياب 11 لاعب سبب إصابات كورونا وأيضا 8 من أعضاء الجهاز الفني من بينهم مدرب عام وكل الأطباء عدا طبيب واحد الذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراة المقاصة".


وأضاف: "كنا نريد تأجيل اللقاء من جانب رابطة الأندية ففيروس كورونا مرض خطير وسريع الانتشار وكان يجب الحفاظ على صحة الجميع، خاصة أن الدوري سيعود يوم 20 ديسمبر وهذا اللقاء كان مؤجلا".


وتابع: "حققنا هدفنا ووصلنا للمربع الذهبي في الدوري ودور المجموعات في الكونفدرالية وأشكر الجماهير التي سافرت 400 كيلو من أجل حضور المباراة ونشكر الجهاز الفني على النتائج".


وأوضح متحدثا عن رحيل عبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق قائلا: "قررنا توجيه الشكر لعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق بسبب الاختلاف في وجهات النظر مع الإدارة وبعض اللاعبين ولكن هو شخص محترم وأدى مهمته على أكمل وجه ونشكره على الفترة التي قضاها".


وواصل: "رحيل عبد الحليم علي ليس له علاقة بتجاوز الإدارة في التواصل مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقررنا تعيين كريم ذكري قائد الفريق ونجم المصري السابق بدلا منه".

 

وأكد: "كريم ذكري شخص محترم من أبناء النادي وخدم المصري كثيرا ومن حقه الحصول على فرصة، وكان سببا في لم شمل اللاعبين بعدما رفض كامل أبو علي الاشتراك في الدوري بعدما تم إيقاف النادي لمدة عام عن المشاركة، وكان من ساهم في لم شمل اللاعبين".


وحول انتخابات النادي، قال هاشم: "الجمعية العمومية ستكون يوم 24 ديسمبر الجاري وهناك مناقشة للميزانية وتم إلغاء بند الانتخابات بعد اعتذار جميع المرشحين وعددهم 28 مرشح، وسوف ننتظر يوم 24 لنرى هل سيتم تعيين لجنة ثلاثية أو التمديد للمجلس الحالي لمدة شهرين بعد انتهاء مدته".


وأتم: "المجلس الحالي أغلبه قرر الترشح مرة آخرى للانتخابات بعدما كان هناك استقرارا في الفترة الماضية وحققنا نجاحات كبيرة".

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