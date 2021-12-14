بفستان أنيق.. بسنت شوقي تبهر متابعيها من مهرجان البحر الأحمر

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورا جديدة لها من فعاليات مهرجان البحر الأحمر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت بسنت شوقي بفستان مكشوف الأكتاف، باللون الأسود الزيتي، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها، مع ميك اب رقيق يبرز ملامح وجهها.

يذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

زواج بسنت شوقي

عقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.