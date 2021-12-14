انتحلا صفة عضو نيابة.. حجز محاميين حاولا إتلاف كاميرات حادث الشيخ زايد

أمرت جهات التحقيق بحجز اثنين من المحامين، لاتهامهما بمحاولة إفساد كاميرات المراقبة في حادث دهس ٤ طلاب بالشيخ زايد بعدما انتحلا صفة عضوين بهيئة قضائية، وتوجها لمالك منزل قريب من موقع الحادث حيث تمكنت كاميرات المراقبة الخاصة به من تسجيل الواقعة كاملة.

وقررت جهات التحقيق حجزهما ٢٤ ساعة على ذمة التحريات، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



وكشفت التحريات الأولية أن مالك المنزل الذي وثقت كاميراته الحادث، فوجئ بـ4 أشخاص زعموا أنهم أعضاء بالنيابة العامة، وطلبوا تفريغ كاميرات المراقبة وتحريز جهاز التسجيل، لكنه رفض طلبهم، وانصرفوا من المكان.

وتبين من التحريات أن مالك المنزل توجه إلى النيابة في الصباح، واستفسر عن هوية هؤلاء وتبين أنهم محامون وليسوا أعضاء نيابة عامة، كما أنهم يتبعون والد المتهم كريم الهواري، وفور خروجه من غرفة التحقيق، فوجئ باثنين منهم، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم في الحال.

وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهمين، حيث تبين أنه كان برفقتهما 2 آخرين، هاربين، أمرت بحجز المتهمين على ذمة التحريات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.