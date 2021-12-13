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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائي.. النيابة تحقق في حريق "جيم" بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية

تجري النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في نشوب حريق بصالة ألعاب رياضية "جيم" داخل كمبوند شهير. 


وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 


كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل صالة ألعاب رياضية بكمبوند شهير بمدينة الشيخ زايد، دون وقوع إصابات.


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل صالة ألعاب رياضية داخل كمبوند شهير بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء لمحل البلاغ.


وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وسيطرت على الحريق دون إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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ندب المعمل الجنائي النيابة تحقق في حريق جيم داخل كمبوند بالشيخ زايد الشيخ زايد خبراء الأدلة الجنائية قوات الحماية المدنية مديرية امن الجيزة

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