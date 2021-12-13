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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أنت ماشي مع أختي .. شاب ينتقم لشرفه بـ مأساوية في الجيزة

أرشيفية
أرشيفية

انتقم شاب من آخر لاكتشافه علاقته بشقيقته حيث استدرجه إلى جراج وسدد له عدة طعنات وفر هاربا إلا أن الأهالي أنقذوا الشاب المصاب قبل وفاته. 


أشارت التحريات إلى أن الشاب أصيب بتهتك في الطحال، حيث قرر شقيق الفتاة الاستعانة بشخصين من عائلته للانتقام منه، وقاموا باستدراج  الشاب إلى جراج سيارات، وقاموا بتقييده، وطعنه شقيق الفتاة بسلاح أبيض طعنات نافذة في أماكن متفرقة من جسده ولاذوا بالفرار، واكتشف أحد الأهالي الواقعة وأسرع لإنقاذ المجني عليه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.


البداية كانت عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من مستشفى قصر العيني بوصول شاب مصاب بـ4 طعنات نافذة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، والفحص والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث تبين قيام 3 أشخاص باستدراج المجني عليه داخل جراج سيارات ونفذوا جريمتهم وتركوه غارقا في دمائه ولاذوا بالفرار، تمكن أحد الأهالي من اكتشاف الواقعة وتمكن من نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج وأنقذه من الموت المحقق.
 

وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة لهم، نجحت في القبض عليهم، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. 

وأضاف المتهمون عن سبب الجريمة بأنهم فعلوا ذلك بعد علم أحدهم بأن المجني عليه على علاقة عاطفية بشقيقة أحد المتهمين على رغم من كونه متزوجا، وعندما علم بتلك العلاقة استعان بباقي المتهمين لتنفيذ جريمته والانتقام لشرفه. 

وأكد المتهمون في اعترافاتهم أمام النيابة أنهم غير نادمين على جريمتهم وأن المجني عليه كان يستحق ذلك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء رجب عبدالعال بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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